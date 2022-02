Jennifer Lopez über ihr Liebes-Comeback mit Ben Affleck

Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Tender Bar" 2021 im TCL Chinese Theatre.

Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez ist froh, dass sie und Ben Affleck nach langer Trennung wieder zueinandergefunden haben.

"Ich schätze mich sehr glücklich und bin froh und stolz, mit ihm zusammen zu sein", sagte die 52-Jährige dem Magazin "People". "Es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, dass wir eine zweite Chance bekommen haben."

In Venedig waren sie wieder zusammen

Zuerst hätten sie "ein wenig Angst" gehabt, ihre Beziehung erneut öffentlich zu machen, erzählte Lopez weiter. Während ihrer ersten Beziehung seien sie naiv gewesen und die Öffentlichkeit habe ihnen geschadet. Die beiden Schauspieler waren damals bereits verlobt, trennten sich 2004 jedoch. 2021 zeigten sich die beiden dann beim Filmfest in Venedig erstmals wieder als Paar.

Vieles habe sich in der Zwischenzeit verändert, sagte Lopez: "Wir sind jetzt älter, wir sind schlauer, wir haben mehr Erfahrung, wir sind an anderen Punkten in unserem Leben, wir haben jetzt Kinder, und wir müssen uns dieser Dinge sehr bewusst sein."

Auch die Beziehung selbst fühle sich im zweiten Anlauf anders an, man schätze und zelebriere sie mehr. "Wenn du jemanden findest, den du wirklich liebst, und dann noch eine zweite Chance bekommst? Das ist etwas wirklich seltenes, kostbares und schönes, und wir sehen es nicht als selbstverständlich an."

