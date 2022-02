ProSieben Opdenhövel coronapositiv - aber am Samstag in Show zu sehen

Das könnte manchen Zuschauer verwirren: "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wird aber an diesem Samstag in einer neuen Unterhaltungsshow zu sehen sein.

"Die Show ist aufgezeichnet", erläuterte ein ProSieben-Sprecher am Donnerstag in Unterföhring auf dpa-Anfrage. Im neuen Format "Die Stapelshow" verspricht Gastgeber Opdenhövel den Kandidaten bis zu 100.000 Euro - für das Hochstapeln von Gegenständen. Das können aufblasbare Faultiere sein oder 15 Brausetabletten auf einen Holzspatel.

Am Mittwoch war das positive Testergebnis des Kölners (51) bekanntgeworden. Details dazu wurden zunächst nicht öffentlich. Linda Zervakis musste das abendliche ProSieben-Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live." allein moderieren.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-63207/3