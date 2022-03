Rex Orange County wagt Neustart mit etwas Promi-Hilfe

Corona hat auch Rex Orange County kalt erwischt. Im Frühjahr 2020 war der Engländer Alexander O’Connor mit seinem Indiepop-Projekt auf einer Tournee, die letztlich von der Pandemie durchkreuzt wurde.

Erst kurz zuvor hatte er die Erfolgsplatte "Pony" (Chartsplatz 5 in Großbritannien, sogar Rang 3 in den USA) vorgelegt. Auch "Apricot Princess" (2017) machte mit einem verspielten Pop-Jazz-Ansatz neugierig auf den noch sehr jungen Künstler.

Neues Album kommt

Die unfreiwillig lange Schaffenspause beendet nun das 11-Track-Album "Who Cares?". Der US-amerikanische Rapper und Produzent Tyler, The Creator gilt als einer der frühesten Förderer von Rex Orange County - der Song "Open A Window" zeugt nun nicht nur von dieser Verbindung, sondern markiert auch die erste Kollaboration der beiden seit Tylers Album "Flower Boy".

Das Musikvideo zum Song "Keep It Up" spielt in Amsterdam – kein Zufall, denn weite Teile des Albums von Rex Orange County entstanden in der niederländischen Metropole, und zwar in ergiebigen Sessions mit dem Dutch-Pop-Star Benny Sings. Im Refrain heißt es: "Keep it up and go on, You are only holding out for what you want" (in etwa: Mach weiter so, du hältst nur aus, was du willst).

Wer angesichts der textlichen Direktheit nun die Augen verdreht - selbst schuld. Denn verpackt in jazzig treibende Pop-Klänge, liefert O’Connor (23) einen Gute-Laune- und Durchhaltesong. Wohl gar nicht so verkehrt in Zeiten von Krisen und Krieg.

