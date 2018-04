50 Azubis zum „Digital Day“ im BZV Medienhaus

Braunschweig Das Thema des Tages ist „Arbeit 4.0“. In sieben Vorträgen berichten Redner aus Unternehmen der Region über die Digitalisierung in ihren Betrieb.

Die Braunschweiger Zeitung hat zum „Digital Day“ geladen – und rund 50 Auszubildende und Ausbilder sind ins BZV-Medienhaus gekommen. Das Thema des Tages ist „Arbeit 4.0“, also die Zukunft der Arbeit im Zeitalter von Vernetzung und Digitalisierung.

In sieben Vorträgen berichten Redner aus verschiedenen Unternehmen der Region über die Digitalisierung in ihren Betrieb. Projektredakteurin Nadine Zimmer begrüßte die Zuhörer und erklärt die Idee hinter dem Projekt: „Wir wollen den Unternehmen, die bei uns dabei sind, eine Gelegenheit bieten, sich über Digitalisierung auszutauschen.“

Anna Waiblinger, Assistentin der Chefredaktion erklärte den überwiegend jungen Zuhörern, wie die Braunschweiger Zeitung online arbeitet. Wie ineinandergreifende Zahnräder, so erklärte Waiblinger anhand eines Schaubildes, arbeiten Online-Redaktion, die Berliner Zentralredaktion und jeder einzelne Redakteur zusammen. Am Beispiel der sich ständig aktualisierenden Berichterstattung unserer Zeitung zur jüngsten Bombenentschärfung in Braunschweig zeigte Waiblinger sich zuversichtlich: „Der digitale Wandel ist auch gut für uns, weil wir noch schneller werden können.“

Der "Digital Day" im BZV Medienhaus Rund 50 Azubis und Unternehmer hörten am 17. April Vorträge zum Thema "Arbeit 4.0". Foto: Florian Kleinschmidt/bestpixels.de

Über „Medien 4.0“ spricht Holger Isermann am „Digital Day“. Mit Blick auf die Krise der gedruckten Zeitungen sagt er: „Wir wissen alle, was mit den Dinosauriern passiert ist. Nun hoffen wir, dass es uns anders ergeht.“ Der Redaktionsleiter des Braunschweiger JHM-Verlags, der Zeitschriften mit einer jährlichen Druckauflage von 2,1 Millionen herausgibt, ist sich sicher: „Vertrauen und Glaubwürdigkeit werden am Ende des Tages zur entscheidenden Währung – zur Lebensversicherung des Journalismus“. „Wie kann es dann sein, dass die Bild-Zeitung sich so hartnäckig hält? Die ist ja nicht gerade vertrauenswürdig“, möchte Sven Teske (18), Azubi der Braunschweigischen Landessparkasse, von Isermann wissen. „Bei der Bild-Zeitung ist wohl die Unterhaltsamkeit der entscheidende Faktor“, antwortet er. „Das ist auch eine Art von Vertrauen. Nur informieren sollte man sich dann doch vielleicht woanders.“

Für die Braunschweigische Landessparkasse schildern die Auszubildenden Lena Bartosch und Victoria Jama, wie die Bank sich der Digitalisierung stellt. Besonders heben sie das Projekt „Digital Buddys“, eine Initiative von Nachwuchskräften, hervor: Jede Filiale und Abteilung der Bank – von Helmstedt bis nach Holzminden – erhalte einmal jährlich Besuch von einem „Digital Buddy“, einem jungen, digital versierten Mitarbeiter, der Fragen beantwortet und die Mitarbeiter vor Ort in Sachen Digitalisierung voranbringt.

Moira Wagner (Evangelische Stiftung Neuerkerode und Diakoniestationen Harz-Heide) skizziert in ihrem Beitrag, dass die Pflegebranche noch immer in relativ geringem Grad digital arbeitet. Trotzdem berge die Digitalisierung Chancen, die Arbeit effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Sie betont aber: „Technologien und digitale Lösungen die dürfen den Menschen nicht ersetzen, sondern sie sollen mehr Zeit „Mensch zu Mensch“ ermöglichen.“