NKL Klassenlotterie: So hoch sind die Gewinnchancen

Am 1. Oktober geht die NKL Klassenlotterie in eine neue Runde. Wer sich bei Losfix.de ein NKL-Los sichert, hat 6 Monate lang jeden Tag die Chance auf lukrative Gewinne.

Die NKL macht seit 1947 Glückspilze zu Millionären und gehört zu den bekanntesten Lotterien Deutschlands. Neben den hohen Gewinnchancen sind vor allem die lukrativen Geld- und Sachpreise der Grund, dass sich die NKL-Lotterie nach wie vor größter Beliebtheit erfreut. Die staatlich garantierten Gewinne geben den Spielteilnehmern höchste Sicherheit in der Gewinnausschüttung, die NKL-Lotterie genießt hier seit Jahrzehnten das Vertrauen tausender Losbesitzer.

So attraktiv die sechsmonatige Lotterie mit täglich ausgeschütteten Gewinnen ist, so komplex erscheint der Spielmodus auf den ersten Blick. Wir erklären alles rund ums Spielprinzip und verraten, wie Sie ihre Chance auf Millionen, Reisen, Autos und Co. erhöhen.

Losfix.de NKL Erklärvideo

Was gibt es bei der 147. NKL-Lotterie zu gewinnen?

Kaufen Sie bei Losfix.de Lose für das NKL-Hauptspiel, haben Sie die Möglichkeit, bis zum 31. März täglich an Gewinnziehungen teilzunehmen. Das Gesamtvolumen der Geldgewinne beträgt mehr als 400 Millionen Euro, die über 6 Monate verteilt sind. Jeder Monat entspricht einer Klasse, daher die Bezeichnung der Klassenlotterie.

Zusätzlich locken Sachpreise und Jackpots. An Weihnachten und Silvester werden 1.000 Goldbarren und eine Trauminsel verlost. Direkt zum Starttag am 1. Oktober dürfen Sie sich mit etwas Glück freuen über eine von 350 Kreuzfahrten für 2 Personen im Wert von jeweils 12.000 Euro. Weitere staatlich garantierte Sachgewinne sind:

2. Klasse / November: 350x Luxusreisen à 14.000 Euro für 2 Personen

3. Klasse / Dezember: 125x Volkswagen ID4 à 49.000 Euro

4. Klasse / Januar: 100x Mercedes-Benz E300e à 62.000 Euro

5. Klasse / Februar 60x Niesmann + Bischoff Wohnmobile à 105.000 Euro

6. Klasse / März: 15x Vierbrockhäuser Edition 600 à 450.00 Euro

Eine Besonderheit der NKL: Von Klasse zu Klasse, also von Monat zu Monat, steigt die Anzahl und der Gesamtwert der Gewinne. Sie können mit einem Los auch mehrmals gewinnen. In der 6. Klasse im März warten dann 889.521 Gewinne im Gesamtwert von mehr als 956 Millionen Euro. Obendrauf kommen da noch die finalen Jackpots, die zusammen bis zu 50 Millionen Euro betragen.

NKL-Millionen-Joker und NKL-Renten-Joker

Der NKL-Millionen-Joker ist eine optionale Spielergänzung zum NKL-Hauptspiel. Sofern gewünscht, erweitern Sie so Ihr NKL-Los und haben monatlich die zusätzliche Chance auf weitere Millionengewinne: In der 1. Klasse gewinnen 10 Lose jeweils eine Million Euro, in der 6. Klasse werden schließlich 100 Lose mit jeweils 1 Million Euro beglückt.

Obwohl der Name es vermuten lässt, ist der NKL-Renten-Joker nicht nur für Senioren interessant. Vielmehr erklärt er das Prinzip des Gewinns – und der verspricht finanzielle Unabhängigkeit. Der Gewinner erhält 10 Jahre lang jeden Monat 5000 Euro steuerfrei. 4 Lose erhalten jeweils 2.500 Euro und 45 Lose jeweils 1.000 Euro monatlich. Ganz neu: am 15. Dezember gibt es im Rahmen der Advents-Sonderziehung 300x 5.000 Euro. Das Renten-Joker-Los erwerben Sie unabhängig vom Hauptspiel- und Millionen-Joker-Los. Sie können monatlich neu in das Renten-Gewinnspiel ein- bzw. aussteigen.

Bei der NKL ist jedes zweite Los ein Treffer

Nehmen Sie über den gesamten Zeitraum der 147. NKL-Lotterie mit einem Los an allen 6 Klassen teil, liegt die Trefferchance bei über 54%. Kaufen Sie 3 Lose, erhöht sich die Trefferchance sogar auf über 91%. Sie können zwar nach jeder Klasse ihre Teilnahme beenden, doch von Monat zu Monat erhöhen sich neben der Anzahl auch die Höhe der Gewinne. Wer schlau ist, übt sich bei der NKL in Ausdauer und Geduld.

Die NKL stellt eine weitere Stellschraube bereit, durch die Sie Einfluss nehmen. Je nach Budget entscheiden Sie sich entweder für ein ganzes Los, halbes Los, Viertel-Los, Achtel-Los oder Sechzehntel-Los. Sie erhalten dementsprechend im Falle eines Gewinns beispielsweise mit einem ganzen Los den vollen Gewinn von 1 Million Euro, mit einem halben Los eine halbe Million Euro usw. Wer Gewinnwahrscheinlichkeit und -höhe maximieren möchte, kauft also mehrere hochanteilige NKL-Lose.

NKL-Lotterie: Staatlich geprüft zu Traumgewinnen

Die NKL-Lotterie spricht mit ihrem Spielprinzip alle an. Ob Sie nun viel Geld in ganze NKL-Lose investieren oder Ihr Budget für ein Sechzehntel-Los Spielraum lässt: Mit dem günstigsten NKL-Los, das nur 10 Euro im Monat kostet, beträgt Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit bei einer Teilnahme an allen 6 Klassen bereits über 54%. Verlieren können Sie lediglich das für die Lose ausgegebene Geld. In diesem Sinne: Viel Glück!

An der NKL-Lotterie dürfen nur Personen ab 18 Jahren teilnehmen mit festem Wohnsitz in Deutschland. Das maximale Verlustrisiko ist der Loseinsatz. Die Wahrscheinlichkeit, mit einem Los des NKL-Hauptspiels im Verlauf der 147. Lotterie einen Gewinn mindestens in Höhe des Lospreises für eine Klasse zu erzielen, beträgt bei Teilnahme an der gesamten Lotterie 54,09%. Die Chance, den 20 Millionen Bonus-Jackpot zu gewinnen, beträgt 1 : 5.080.526. Die Chance, den 30 Millionen Bonus-Jackpot zu gewinnen, beträgt 1 : 45.724.737. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe finden Sie unter www.spielsuchtpraevention.de und telefonisch an Werktagen von 12 bis 17 Uhr unter 0800 6552255 – kostenlos und anonym.

