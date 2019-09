Gdp-Vorsitzender: „Bei der Polizei fressen Ratten Uniformen an“

Übergriffe auf Beamte, Dienste in maroden Polizeiwachen, mehr Arbeit und zu wenig Personal: so sieht der berufliche Alltag vieler Polizisten derzeit in Niedersachsen aus. Davon berichtet Dietmar Schilff, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen (GdP), der die Interessen der...