Grüne wollen neue Ölheizungen schon 2020 verbieten

Ein „Grünes Wärme-Paket“ legte am Mittwoch Niedersachsens früherer Agrarminister Christian Meyer (Grüne) vor, diskutieren soll es der Landtag in seiner Oktober-Sitzung. Der an Baden-Württemberg orientierte Gesetzentwurf der Grünen-Landtagsfraktion sowie ein weiterer Antrag zum Thema haben es in...