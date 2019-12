Betrugsmasche Polizisten-Trick – mehr Anrufe, weniger Beute

Vor allem ältere Menschen in Niedersachsen werden häufiger von falschen Polizisten angerufen. Das Landeskriminalamt (LKA) registrierte in diesem Jahr bis Ende November fast 7000 Fälle, in denen angebliche Beamte mögliche Opfer zur Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen bewegen wollten. Das seien...