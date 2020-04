Als Niedersachsens Landtag im März im Zeichen der Corona-Krise für einen Tag zusammenkam, konnte sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für sein Agieren Anerkennung bis in die Reihen der AfD abholen. An diesem Dienstag nun lobte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Hamburg zwar noch, Weil versuche „viel vor Ort zu sein“. Die drängenden Fragen aus Reihen von Grünen, FDP und AfD haben zur Landtags-Sondersitzung am Donnerstag allerdings zugenommen. Dabei geht es einerseits um Konkretes, von Kita-Notgruppen über Ladenöffnungen bis hin zur Frage, wie die Kommunen die Krise durchstehen sollen. Es soll aber auch über Corona und die Demokratie diskutiert werden. „Eine Regierung kann sich nicht selbst kontrollieren“, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Landtagsfraktion, Helge Limburg.

Rückkehr zur Normalität?

„Wie schafft das Land die Rückkehr zur Normalität?“, fragt die FDP in einem Antrag. Die Fraktion fordert „Nachverfolgungsstrategien“, eine „Teststrategie“ sowie Maskenpflicht etwa im ÖPNV. Kitas sollten mit fünf Kindern pro Gruppe wieder öffnen, Schülern mit schlechten häuslichen Bedingungen Lernplätze in Schulen angeboten werden. Die AfD-Fraktion pldäiert dafür, die Bürger „endlich in die Selbstbestimmung“ zu entlassen. Unter der Voraussetzung von Hygienemanagement und Beachten der Abstandsregeln sollen alle Läden und Gastronomie wieder öffnen dürfen. Das soll laut AfD beispielsweise auch für Theater und Museen gelten. Die Grünen wiederum legen zur Sitzung unter anderem einen Antrag auf einen kommunalen „Schutzschirm vor“ - laut Fraktionschefin Hamburg soll das Land dazu 3 Milliarden Euro an die Kommunen verteilen. Diese trügen, etwa im Gesundheitssektor, schließlich erhebliche Belastungen. Sie müssten auch die Verordnungen zur Corona-Krise umsetzen. Dazu erklärte der frühere Landesinnenminister Uwe Schünemann (CDU) unserer Zeitung: „Über ein milliardenschweres Konjunkturpaket bereits zum jetzigen Zeitpunkt zu sprechen, ist mitten in der Bewältigung der Krise deplatziert.“ Nötig seien vielmehr Soforthilfen sowie gezielte Förderprogramme. Die CDU stellt in der Regierungskoalition den Finanz- und den Wirtschaftsminister, Innenminister ist Boris Pistorius (SPD). Das Innenministerium kündigte eine Stellungnahme zu der Grünen-Forderung an.

FDP vermisst Beratergremium

Wie es mit dem öffentlichen Leben weitergeht, wollen Bund und Länder am 30. April besprechen. Das Thema Maskenpflicht dürfte aber angesichts der Entwicklung weiter die Debatte prägen. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner vermisst bei der Landesregierung eigene Konzepte und Strategien. Der FDP-Politiker verwies im Gespräch mit unserer Zeitung auf den Expertenrat des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) als Gegenbeispiel. Die Maßstäbe für Entscheidungen in Niedersachsen seien oft nicht transparent, viele Regeln seien nicht nachvollziehbar. Ministerpräsident Weil hatte ein strenges Kontaktverbot jenseits der Angehörigen des jeweiligen Haushalts zurückgeholt, Sozial-Staatssekretär Heiger Scholz mangelnde Abstimmung eingeräumt. Birkner nennt einen weiteren, verfassungspolitischen Punkt als Beleg für handwerkliche Fehler: Sitzungen des Landtages und kommunaler Vertretungen ind laut neuer Landesverordnung zwar erlaubt, ein Besuchsverbot ist aber nur für Sitzungen „kommunaler Vertretungen und Gremien“ aufgehoben. Zwar stellt der Landtag wegen Coronas selbst derzeit Öffentlichkeit durch online-Übertragung her, die Tribünen sind für die sonst zahlreichen Besuchergruppen geschlossen. Es sei aber ein großer Unterschied, ob der Landtag selber so verfahre oder aber dem Parlament das Vorgehen per Verordnung vorgeschrieben werde, so die FDP. In einem Antrag von SPD, CDU, Grünen und FDP zur Sondersitzung soll außerdem der Einsatz von Videokonferenzen für Ausschusssitzungen abgesichert werden - Corona soll den Landtag keinesfalls lahmlegen. Denn der dürfte weiter viel zu diskutieren haben. Die Grünen wollen in einer Dringlichen Anfrage wissen, wie die Regierung soziale Härten ausgleichen will, die FDP fragt nach „Schule in den Zeiten von Corona“. Wenn im Kita-Bereich die Betreuungsquote in der Notbetreuung auf rund 8 Prozent steigen solle, heißt es darin, müssten bis in den Sommer 92 Prozent der Kinder zu Hause betreut werden. Auch das Thema Abiturprüfungen bleibt umstritten. So dürfte auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) einen wichtigen Auftritt haben.