Hilft nichts, einer muss ja: Der Leiter des Corona-Krisenstabs lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Staatssekretär Heiger Scholz spricht über die schwierige Eindämmung des Virus und mögliche Lockerungen. Und darüber, warum Niedersachsen erst so spät eine Maskenpflicht ausgerufen hat.

Wen sehen Sie derzeit häufiger: Ihre Frau oder die Gesundheitsministerin, die Wahl-Braunschweigerin Carola Reimann?

Meine Frau, das ist ja gar keine Frage: Ich bin im Homeoffice (er lacht laut). Ich arbeite für den Fall, dass das Virus ins Büro eingeschleppt werden sollte, seit gut zwei Wochen von zu Hause aus. So würden die Ministerin und ich nicht gleichzeitig angesteckt. Ab und zu bin ich in der Landespressekonferenz. Ich sehe die Ministerin täglich, aber am Bildschirm per Videokonferenz.

Wie sieht Ihr Tag derzeit aus?

Ich lese Zeitungen und Berichte, damit ich auf dem Laufenden bin. Wenn ich es schaffe, fahre ich morgens vor der Arbeit etwas Tretrad und höre dabei die Podcasts des Virologen Christian Drosten. Die ersten Termine beginnen um 8 Uhr, das sind Telefonate. Um 9 Uhr haben wir eine Besprechung mit der Ministerin und dem Stab. Um 10.15 Uhr schaltet sich der Krisenstab der Landesregierung zusammen – werktags und auch sonntags. Im Laufe des Tages gibt es weitere Schalten mit Mitarbeitern, viele Telefonate. Die letzten Gespräche führe ich nach 20 Uhr mit Politikern, Oberbürgermeistern und Landräten. Dann lese ich meistens noch epidemiologische Studien.

Heiger Scholz, Leiter des Krisenstabes des Landes Niedersachsen, spricht auf einer Pressekonferenz zur Entwicklung der Coronakrise. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Der Patient Null in Niedersachsen war ein Mann aus Uetze, der Anfang März aus dem Urlaub in Südtirol zurückkam. Konnten Sie sich zu dem Zeitpunkt schon vorstellen, dass Corona unseren Alltag einmal dermaßen diktiert?

Mir war noch nicht klar, dass es in den Auswirkungen so dramatisch wird. Klar war, dass man alles daran setzen musste, die Virus-Explosion nicht zuzulassen. Mitte März hatte sich die Infektionsrate alle zwei, drei Tage verdoppelt. Spätestens da war klar, wie dramatisch es wird. Selbst wenn wir eine Verdoppelung der Klinikkapazitäten geschafft hätten, hätte uns das nur zwei, drei Tage weitergebracht, bevor auch die wieder erschöpft gewesen wären. Es wurde schnell klar, dass wir bisher nur ein Mittel haben, um das Virus zu kontrollieren: Wir müssen uns voneinander distanzieren!

Sind Sie zufrieden mit der bisherigen Eindämmung des Virus?

Ja, absolut. Kanzlerin Merkel hat vor einigen Wochen gesagt, dass eine Verdoppelungsrate alle zehn Tage gut wäre. Inzwischen haben wir sogar eine sehr stabile Situation. Das ist richtig gut. Das Problem ist leider, dass wir nur in einem großen zeitlichen Abstand steuern können. Wir sehen erst bis zu 14 Tage später, welche Wirkung unsere Maßnahmen erzielen. Wir sehen am Freitag und Samstag erst, was Ostern passiert ist. Ostern ist für unser Empfinden schon wieder lange her. Wie sich die Lockerungen in den Geschäften auswirken, sehen wir erst nach dem 1. Mai. Das ist das Problem bei all unseren Entscheidungen und führt dazu, dass wir sehr vorsichtig sind. Wenn die Infektionszahlen erst einmal galoppieren, kann man sie nur sehr schwer wieder einfangen. Da fühle ich mich manchmal wie ein Abiturient, der Geld anlegt und anhand des aktuellen Zinssatzes ausrechnen will, wie viel er herausbekommt, wenn er in Rente geht. Das treibt mich um.

Abiturient ist ein gutes Stichwort: Niedersachsen will an den Abi-Prüfungen festhalten. Wie kann das klappen?

Wir haben großes Glück, dass wir dieses Jahr keinen normalen Abi-Jahrgang haben. Wir stellen von 12 Schuljahren wieder auf 13 Schuljahre um. Das heißt, wir haben viel, viel weniger Abiturienten als in den Vorjahren. Das sind vor allem Gesamtschüler und Schüler, die im letzten Jahr nicht bestanden haben und nachgeprüft werden müssen.

Eine gemeinsame Initiative von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg soll für mehr Lockerungen in Gastronomie und Handel sorgen. Kann das schon gut gehen?

Man wird das schrittweise und vorsichtig angehen. Wir haben als großes Urlaubsland viele Ferienwohnungen. Dieser Bereich lässt sich eher wieder öffnen als die große Gastronomie. Wir können lockern, wenn wir sehen, dass die Infektionszahlen weiter zurückgehen. Das wissen wir erst in einer Woche. Die Folgen dessen, was die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vor gut einer Woche verabredet haben, sehen wir erst dann – frühestens.

Am 30. April soll es aber schon die nächste Bund-Länder-Konferenz geben. Was können weitere Lockerungen sein?

Ja, das ist dem Feiertagswochenende geschuldet, das dann folgt. Der Druck beim Einzelhandel und in der Gastronomie ist groß. Das wird man sich ansehen. Es wird um Lockerungen bei Freiluft- und Freizeitaktivitäten gehen – vorausgesetzt, die Bürger wahren auch weiterhin die Distanz. Indoor-Aktivitäten gehen weiterhin gar nicht. Gottesdienste werden sicherlich Thema sein. Es handelt sich bei der Religionsausübung schließlich um ein hochrangiges Grundrecht. Da gibt es ganz aktuell Gespräche mit den Kirchen, wie die Abstände gewahrt bleiben können.

Es soll auch um den Profi-Fußball gehen.

Es kann, wenn überhaupt, nur um Geisterspiele gehen.

Brauchen wir für mehr Lockerungen mehr Tests?

Wir testen jeden, der getestet werden kann. Der Vorteil an den vorhandenen Tests ist, dass sie sehr sicher sind, wenn ein positiver Befund vorliegt. Das Problem bei einem negativen Test ist aber, dass er genau zu diesem Zeitpunkt negativ ausfällt. Wir testen mit einem langen Wattestäbchen, wischen damit im Mund herum. Das hat Virologe Drosten mit einem Goldfisch im Gartenteich verglichen: Wenn man mit verbundenen Augen im Teich fischt und keinen Goldfisch findet, weiß man trotzdem nicht ganz genau, ob man Goldfische hat. Wenn man einen Goldfisch findet, weiß man, dass man welche hat. Die Corona-Tests sind sehr valide bei positiven Befunden, aber nicht ganz sicher bei negativen Befunden. Deshalb hilft uns eine Ausweitung der Tests nicht wirklich weiter. Spannender wären Antikörper-Tests. Deren Massenverwertbarkeit wird es aber erst in drei Monaten geben.

Kann es sein, dass Lockerungen wieder zurückgenommen werden?

Wir sind im Moment bei einer Reproduktionszahl bei knapp unter 1. Wenn aber nur 10 Menschen 11 anstecken – das wäre eine Reproduktionszahl von 1,1 –, kommen wir schon im Oktober an die Grenzen des Beatmungssystems in den Kliniken. Wenn 10 Menschen 13 anstecken, ist das bereits Ende Mai der Fall. Wir sehen also, wie eng der Spielraum ist. Bei einem drastischen Wachstum ist eine Rücknahme der Lockerungen also unumgänglich. Das wäre für die Menschen ein sehr viel größerer Rückschlag als ein nur langsames Lockern der Regeln.

Das wäre auch für die Wirtschaft ein herber Rückschlag.

Ja, natürlich. Situationen wie in Bergamo, als täglich Hunderte von Menschen gestorben sind, die will bei uns, glaube ich, niemand. Wir müssen also abwägen.

Wie hart hat die Corona-Krise die Wirtschaft in Niedersachsen schon jetzt getroffen?

Da muss man nur an die Kneipe, das Café oder das Restaurant nebenan denken. Gerade kleine und mittlere Unternehmen wurden ganz heftig durch die Krise getroffen. Der Rettungsschirm, den das Land und der Bund gespannt haben, ist extrem hilfreich. Zum Teil kommt das Geld in zwei, drei Tagen bei den Betroffenen an. Das ist aber eine Notsituation. Es kann nicht über einen längeren Zeitraum gezahlt werden. Das ist auch klar.

Die Berechnungen der öffentlichen Haushalte sind schon jetzt düsterer als während der Finanzkrise 2009. Wer wird die gewaltigen Hilfspakete bezahlen?

Alle gemeinsam. Der Staat hat keine anderen Einnahmequellen als Sie und mich.

Gewerkschaften, die Linke und Teile der SPD fordern eine Vermögensabgabe von Reichen und Superreichen. Was sagen Sie?

Ich bin nicht der Finanzminister. Es wird immer so sein, dass starke Schultern mehr tragen müssen als schwache. Die Frage der Verteilung ist am Ende nicht Aufgabe des Sozial- und Gesundheitsministeriums.

Über allem schwebt bei den Corona-Regeln die Frage: Bis wohin sind Einschnitte von Grundrechten gerechtfertigt, um die Allgemeinheit zu schützen?

Wenn Sie ins Grundgesetz schauen, steht ganz vorne: Die Würde des Menschen ist unantastbar. In Artikel 2 wird bereits auf das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hingewiesen. Das steht nicht umsonst so weit vorne.

Für Kritik hat die sehr strenge Auslegung des Krisenstabs mit Blick auf ein mittlerweile abgewendetes Verbot privater Besuche gesorgt. Wie konnte das passieren?

Diese Verordnung entstand zu einer Zeit, in der wir täglich neue Regelungen und Erlasse zu den unterschiedlichsten Themen unter großem Zeitdruck veröffentlichen oder anpassen mussten. In diesem Fall sind wir in unserem Bestreben, die Infektionszahlen so weit wie möglich zu reduzieren, über das hinausgegangen, was die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin zuvor verabredet hatten. Mit der damaligen Regelung wäre es zu sozialen Härten gekommen, die nicht ausreichend bedacht wurden und nicht vertretbar waren. Deshalb haben wir die Verordnung entsprechend schnell korrigiert.

Bei der nun geplanten Maskenpflicht wirkte Niedersachsen wie ein Getriebener. Was lief falsch – vor allem in der Kommunikation unter den Bundesländern?

Die Einigung zwischen der Kanzlerin und den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hat nicht einmal 24 Stunden gehalten. Da frage ich schon, ob sie den Zeitaufwand wert war. Vier oder fünf Stunden haben die Teilnehmer sich ausgetauscht und wollten es bei einer nachdrücklichen Empfehlung belassen. Es gab Einzelne, die dann losjuckeln mussten. Das war schon sehr überraschend. Wir haben in Niedersachsen versucht, eine möglichst große Übereinstimmung zum Verabredeten zu halten. Wir waren einer der letzten, der zu seinem Wort stand.

Auch beim Bußgeldkatalog war Niedersachsen relativ spät dran.

Da waren wir zwei oder drei Tage nach anderen Ländern dran. Den Bußgeldkatalog brauchen die Behörden als Orientierung. Mir ist bisher kein Corona-Bußgeldverfahren in Niedersachsen bekannt.

In der Krisen-Pressekonferenz sind Sie immer für einen Spruch gut. Sie haben sich zum Beispiel dagegen ausgesprochen, hochwertige Schutzmasken zu „verballern“. Sind Sie besonders nervenstark?

Ich bin Vertreter der Ministerin, muss Dinge bewerten. Die Arbeit, die ich mache, muss getan werden. Ich mache sie so gut, wie ich kann.

Wie ist es, oberster Krisenmanager Niedersachsens zu sein?

Das ist eine Zuschreibung der Presse. Ich leite den Krisenstab, koordiniere die Maßnahmen. Es gibt etliche andere, die auch arbeiten wie die Ackergäule. Ich versuche, vernünftige Entscheidungen herbeizuführen. Das gelingt meistens, manchmal rudere ich ein Stück zurück. Ich will das nicht so hochhängen. Ostern ist zwar vorbei, aber: Von „Hosianna“ am Palmsonntag bis zum „Kreuzige ihn“ am Karfreitag liegen nur fünf Tage. Es geht heutzutage immer alles so schnell.

Dennoch: Ist das mit 62 Jahren Ihr Karrierehöhepunkt?

Ich habe tatsächlich nicht gedacht, dass ich so einen Auftrag in meinem Alter noch übernehme. Auf der anderen Seite ist das vielleicht gar nicht unglücklich, solch einen Job in meinem Alter mit der Erfahrung in Verwaltung und Politik zu übernehmen. Vielleicht kommt die Ruhe auch daher. Das wäre mit 33 wohl anders gewesen.

Mancher Abgeordnete kritisiert nun, dass die Krisen-Pressekonferenz zu einer Art Schattenparlament mutiert sei. Journalisten würden schneller informiert als die Parlamentarier. Wie sehen Sie das?

Das kam nicht aus der Mitte des Landtags, sondern von Zeitungen. Dass Abgeordnete auf so etwas dann allergisch reagieren, ist ja klar. Es ist gut, dass der Sozialausschuss inzwischen wöchentlich tagt, und auch, dass die anderen Landtags-Ausschüsse wieder tagen. Das wird dazu führen, dass die Politik wieder besser eingebunden werden kann. Wir konzentrieren unser Ministerium gerade sehr stark auf die Bekämpfung der Pandemie. Da leiden gerade andere Bereiche drunter, das ist gar keine Frage.

Gab es bei all den schlechten Corona-Nachrichten auch eine, die Sie gefreut hat?

Mich freut der unglaubliche Einsatz bei uns im Haus und auch in anderen Ministerien. Wir haben hier Leute, die seit drei Wochen auch an den Wochenenden jeden Tag mindestens zehn Stunden arbeiten. Wir haben ein unglaubliches Engagement in den örtlichen Gesundheitsämtern. Osnabrück etwa hat das Gesundheitsamt um 250 Leute aufgestockt. Was auch einfach klasse ist: die große Bereitschaft in der Bevölkerung, andere zu schützen. Das gilt gerade für jüngere Leute, die sich in ihren Aktivitäten stark zurücknehmen, damit die eigenen Großeltern nicht sterben. Das ist ein riesiger Akt der Solidarität!

Der Krisenmanager

Im Zivildienst war Heiger Scholz Unfallhelfer. Dann studierte er Jura, wurde Stadtdirektor in Seelze und Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages. Seit November 2017 dient Scholz als Staatssekretär im Gesundheitsministerium unter Ministerin Carola Reimann (SPD). Der 62-Jährige ist verheiratet.