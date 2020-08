Infos zur Pflege

Nach einer Erhebung der Bundesagentur für Arbeit von Ende Augustverdienen bundesweit 28,3 Prozent der sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigten Altenpfleger in Deutschland nur einen Niedriglohn. In Westdeutschland liegt der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten bei einem Viertel (25,3 Prozent) – im Osten weit höher bei 40,7 Prozent. Von niedrigen Löhnen besonders betroffen sind Helfer in der Altenpflege, die keine Fachausbildung vorweisen können. Hier arbeiten 58 Prozent im Niedriglohnsektor. Im Osten liegt der Anteil sogar bei 78,5 Prozent.

Der Fachkräftemangel in der Altenpflege hat sich in den vergangenen Jahren verschärft. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit für das Jahr 2018 waren 23.862 Stellen bei Altenpflegediensten unbesetzt. Im Jahr 2017 waren es 23.300 Stellen. In der Altenpflege dauere es 205 Tage, um eine freie Stelle mit einer Fachkraft zu besetzen.

Die Löhne für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Altenpflege sind zuletzt gestiegen. Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit lag der Durchschnitts-Lohn für vollzeitbeschäftigte Altenpflegefachkräfte 2019 bei 3032 Euro im Vergleich zu 2877 Euro im Jahr 2018. Für Altenpflegehelfer belief sich das mittlere Entgelt auf 2146 Euro. Allerdings variieren die Löhne stark. In Niedersachsen liegt der Durchschnitts-Lohn bei 2841 Euro.