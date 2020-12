Es sieht mit Blick auf das Zwischenlager für den Atommüll aus der Asse für unsere Region nicht gut aus. Stand jetzt wird das Zwischenlager direkt an der Asse gebaut. So will es die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), so will es das SPD-geführte Bundesumweltministerium.

Die BGE zementiert das Vorhaben bereits. Am 17. November hat die Endlagergesellschaft eine europaweite Ausschreibung gestartet. Das erfuhr unsere Zeitung. Es geht zwar noch nicht um den Bau der Abfallanlage und des Zwischenlagers, wohl aber um dessen grundsätzliche und umfassende Planung. Basis der Ausschreibung ist die Annahme, dass das Zwischenlager unmittelbar, also wenige Hundert Meter entfernt von der Schachtanlage, bei Wolfenbüttel entstehen soll.

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Wie ist der Stand der Dinge?

Die BGE und auch die Bundesregierung setzen auf die einfachste Lösung: Wenn die 126.000 Fässer mit Atommüll ab voraussichtlich 2033 aus der Asse geborgen werden sollen, sollen sie nicht erst noch durch die halbe Republik gefahren werden, um zwischengelagert zu werden. Das Zwischenlager soll direkt an der Asse entstehen. Das sagte – in dieser Klarheit etwas überraschen und plötzlich – Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Umweltministerium, Mitte Juli bei einer Veranstaltung zur Asse in Wolfenbüttel.

Das gab Rita Schwarzelühr-Sutter, ebenfalls Staatssekretärin im Ministerium, in einem Schreiben auf Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Victor Perli dann Ende September auch schwarz auf weiß zu Protokoll.

Das bedeutet, dass ein Zwischenlager unserer Region nach dem jahrzehntelangen Asse-Desaster voraussichtlich weitere Jahrzehnte lang erhalten bleiben wird, bis der Asse-Müll endgelagert werden soll. Der Plan ist, den schwach- und mittelradioaktiven Asse-Müll im noch zu findenden Endlager für hoch radioaktiven Müll mit aufzunehmen. Ob das schon rein aus Kapazitätsgründen klappt, ist längst noch nicht klar. Der Standort soll 2031 feststehen, ab 2050 könnte der Müll im Idealfall eingelagert werden. Auch bei diesem Endlager steht unsere Region übrigens in großen Teilen noch zur Auswahl – wie 54 Prozent der Bundesrepublik.

Was hat es mit der Ausschreibung auf sich?

Eine Ausschreibung der BGE vom 17. November ist für unsere Region von großer Bedeutung. Es geht um die Asse, die Abfallanlage und das Zwischenlager. Für die breite Öffentlichkeit und die Betroffenen in unserer Region hatte die BGE die Ausschreibung nicht bekannt gemacht. Selbst Bundestagsabgeordnete aus unserer Region erwischte die Ausschreibung kalt.

Denn mit der Ausschreibung werden weitere Fakten geschaffen. So ist in der europaweit in Fachmedien und über das Online-Amtsblatt der Europäischen Union mit Blick auf den Standort des Zwischenlagers bereits unmissverständlich formuliert: „Die zu planende Anlage soll in der Nähe der Schachtanlage Asse 2 Am Walde 238319 Remlingen errichtet werden.“ Darauf basiert also die künftige Planung.

Der erste Teil der Ausschreibung endet bereits am 21. Dezember um 11 Uhr. Bis dahin müssen interessierte Firmen ihr Angebot bei der BGE eingereicht haben. In Deutschland gibt es gerade mal eine Handvoll Firmen, die dafür infrage kommen. Diese Firmen sind bereits an der Asse und auch beim geplanten Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll, Schacht Konrad in Salzgitter, beteiligt.

Die Laufzeit des dann abzuschließenden Planungsvertrages soll 54 Monate umfassen, kann dann verlängert werden. „Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium“, heißt es seitens der BGE in der Ausschreibung.

Was sagt die Endlagergesellschaft?

Die BGE mit Sitz in Peine hat etwa 2000 Mitarbeiter. Alleine die dazugehörige Asse GmbH zählt etwa 500 Mitarbeiter. Und doch hat die BGE die Planung der Abfallanlage und des Zwischenlagers öffentlich ausgeschrieben. Auf Anfrage sagte BGE-Sprecherin Monika Hotopp dazu: „Der Umfang der Planungsaufgabe ist so groß, dass die Planungsabteilung der Asse, die die Gesamtplanung übernimmt, externe Unterstützung braucht.“

Laut Hotopp drängt der Zeitplan, deshalb müsse mit der mehrstufigen Ausschreibung bereits jetzt begonnen werden. Sie bestätigte noch einmal, dass die inhaltliche Basis für die Planung das Vorhaben ist, das Zwischenlager unmittelbar an der Asse zu errichten. Sämtliche weiteren Pläne basieren also darauf.

Auf die Bemerkung, dass Betroffene, Politiker und Verwaltungsspitzen aus der Region aber noch großen Diskussionsbedarf sehen, antwortete Hotopp: „Die dem gesetzlichen Auftrag folgende planerische Konkretisierung steht der Dialogbereitschaft der Handlungsverantwortlichen nicht entgegen.“ Die Frage dürfte sein, ob das überhaupt noch etwas bringt.

Was sagt die Opposition?

Druck macht vor allem der Linken-Bundestagsabgeordnete Victor Perli. Er sagte auf Anfrage: „Ich fordere Bundesminister Hubertus Heil auf, bei seiner Parteifreundin und Kabinettskollegin Svenja Schulze ein Veto einzulegen. Die Ausschreibung muss sofort abgebrochen werden, weil sie die Tür zu Gesprächen zwischen dem Ministerium und der Asse-Begleitgruppe verbaut.“ Die Begleitgruppe ist ein Zusammenschluss aus Kommunalpolitikern, Hauptverwaltungsbeamten und Bürgerinitiativen.

Laut Perli müsse die Umweltministerin die BGE entsprechend anweisen. Der Wolfenbütteler sagte: „Das Vorgehen torpediert den sehr späten Versuch der hiesigen SPD, noch einmal Gespräche zwischen allen Beteiligten zu erreichen.“

Perli war besonders verärgert darüber, dass das Bundesumweltministerium in einer Antwort auf eine Anfrage von ihm auf die Ausschreibung mit keinem Wort eingegangen ist. In der Antwort erklärte ein Sprecher des Ministeriums, dass die Genehmigung für die Abfallanlage und das Zwischenlager 2022, spätestens aber 2023, vorliegen soll. Die Antwort erhielt Perli am 17. November. Am gleichen Tag startete die BGE die Ausschreibung.

Wer kann jetzt noch etwas retten?

Perli bezieht sich mit Blick auf die SPD auf Aussagen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der auch Chef des SPD-Bezirks Braunschweig ist. Gemeinsam mit dem Wolfenbütteler Landtagsabgeordneten Marcus Bosse (SPD) startete Heil noch einen Versuch, auf die Verantwortlichen einzuwirken.

Immerhin schafften es Heil und Bosse laut eigener Aussage, ein Gespräch mit den Asse-Verantwortlichen zu vereinbaren. Teilnehmen sollen Landesumweltminister Olaf Lies (SPD), Staatssekretär Jochen Flasbarth und BGE-Geschäftsführer Stefan Studt. Sie wollen sich wohl doch noch einmal mit den Mitgliedern der Asse-II-Begleitgruppe zusammensetzen. Ein Termin steht noch nicht fest.

Ebenfalls Druck machen Bürgerinitiativen. Asse-Aktivistin Heike Wiegel hat Briefe an Ministerin Schulze, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Landesminister Lies geschrieben, in denen sie ihre Kritik erneuert hat. Wiegel und andere bemängeln, dass es nie einen fairen Standortvergleich für ein Zwischenlager gegeben habe.

Die Bürgerinitiativen kritisieren den im April vorgestellten Rückholplan der BGE. Wiegel spricht von „Betrug“.