Kopenhagen gilt als eine der fahrradfreundlichsten Städte Europas. In vielen Straßen haben Radfahrende genügend Platz, sich zu überholen. Die dänische Stadt habe an den entscheidenden Städten für Platz und Sicherheit gesorgt, sagt Professorin Jana Kühl – durch Maßnahmen, die auch hier in Deutschland umsetzbar seien.