Sonntag ist Welthundetag - aber was ist besser: Hund oder Katze?

Machen wir uns nichts vor. Sie könnten uns nachts locker die Kehle durchbeißen. Wenn sie denn wollten. Sie tun es aber nicht. Weil sie uns lieben. Ich nenn das einfach mal so – Liebe. Den Kitt, der uns zusammenhält. Und in diesem Fall das Rudel.

Für unseren Pudel besteht es aus Mama und Papa (wahlweise Frauchen und Herrchen), Oma und Opa, Schwester und einer Tante, die ihm in jedem Jahr einen Adventskalender bastelt. Dazu umwickelt sie sorgfältig 24 Leckerli mit Weihnachtspapier und schreibt eine Zahl drauf, und ich suche 24 Tage lang jeden Morgen das Leckerli mit der richtigen Zahl aus der Tüte und und pule es mühsam aus der Papier-Tesafilm-Umhüllung.

Wir vermenschlichen den Hund? Ja, natürlich. Zugegeben. Aber abgesehen davon, dass es ihm völlig wurscht ist, ob die Leckerli vorm begeisterten Hinunterschlingen in Weihnachtspapier gewickelt waren, sind daran wohl die Spiegelneuronen schuld. Wer uns an schweren Tagen die Tränen von der Wange schleckt, in ausgelassener Freude mit unserem Hausschuh in der Schnauze um den Couchtisch kreist, sobald wir durch die Haustür treten, und wer sich auf dem Sofa behaglich schmatzend an uns schmiegt und in uns damit sofort die Anti-Stress-Hormone aktiviert, den kann man nicht behandeln wie einen Hund.

Mal ehrlich: Er ist doch auch einer von uns. Irgendwann finde ich den Reißverschluss und hol dich da raus, hat Juli Zeh mal über ihren Haushund geschrieben.

Juli Zeh hat in ihrem „Kleinen Konversationslexikon für Haushunde“ ebenfalls folgenden Satz formuliert: „Genau wie homo sapiens, der das allerdings hartnäckig bestreitet, ist auch der Haushund froh, wenn ihm jemand sagt, was er zu tun hat.“ Für manche Hunde mag das gelten. Auf den Pudel, von dem ich spreche, trifft das so nicht zu. Ob er gehorcht oder nicht, hängt von seiner Stimmung und der Gegenleistung ab.

Um anzugeben, nötige ich ihn zum Beispiel gern, Fremden das Pfötchen zu reichen. In seinem abgewandten Gesicht erkenne ich dann die Schmach, die ihm solch ein dienerndes Verhalten bereitet. Bietet sein Gegenüber Leckerli , dreht der Pudel den Spieß und gibt schneller Pfötchen, als der Mensch mit Füttern nachkommt.

Ist der moderne Hund in unserer Gesellschaft nicht längst demokratisiert? Ist seine Stärke nicht die Anpassung an den Menschen?

Wenn ich unser Verhältnis beschreiben sollte, würde ich sagen: Er ist nachsichtig mit mir. Zum Beispiel akzeptiert es der Pudel klaglos, mich (vermutlich zu meiner eigenen Sicherheit) an der Leine hinter sich herzuziehen – eine großherzige Geste als Ausdruck seines freien Willens. Denn begegnet er seiner Herzensdame (oder einem Feind), hat er sich im Bruchteil einer Sekunde aus seinem Geschirr gewunden.

Im Laufe unserer gemeinsamen Jahre hat er es zustande gebracht, meinem Alltagschaos eine vernünftige Tagesstruktur entgegenzusetzen. Er besteht auf eine Ordnung der Dinge, auf Rituale. Seit Beginn der Pandemie begibt sich der Pudel morgens vor mir ins Homeoffice – und wartet. Abends, sobald ich gemütlich auf dem Sofa liege, ist Spielzeit. Pudels Me-Time. Mit mir, aber nach seinen Regeln. Gern stundenlang. Manchmal spreche ich ein Machtwort.

„Slööpetiet“ ist sein Stichwort (er versteht Platt), um sich ins Schlafzimmer ans Fußende des Bettes zu verdrücken. Immer ans Fußende. Am Morgen robbt er hoch, um in freudiger Ungeduld die Rute auf die Matratze zu schlagen. Als Weckruf. Manchmal nervt er wirklich. Doch dann glitzert im Wald der Morgentau und ich denke: Schön, dass der Hund mir sagt, wo es lang geht.