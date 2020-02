„Nutzwert des Autos künftig im Mittelpunkt, weniger der Luxus“

Welche Bedeutung hat die gute alte Mechanik in Autos der Zukunft? Was müssen künftige Autos können? Wer beherrscht in 10 oder 15 Jahren die Auto- Software von heute? Werden Autos noch mehr zum Wegwerfprodukt? Antworten gibt Professor Thomas Vietor, Chef des Niedersächsischen Forschungszentrums...