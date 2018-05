Braunschweig Zur aktuellen Situation bei der Eintracht:

Das war der letzte Sargnagel für unseren ehemaligen Deutschen Meister von 1967. Mit dem Versagen von Torsten Lieberknecht nach der verpassten Relegation hätte man mit einem neuen, guten Trainer einen Neuanfang starten müssen.

Wann wird denn nun Lieberknecht von seinem Trainerposten freigestellt? Warum versucht man denn nicht, über mehrere Jahre mit einem eingespielten Team wieder Furore zu machen? Wollen wir denn immer nur in der 2. oder 3. Liga spielen? Will denn nicht jeder Verein aufsteigen?

Der BTSV kann noch so viele Spieler kaufen, Lieberknecht schafft es nicht, daraus eine schlagfähige Mannschaft zu machen.

Bernd Spannaus, Braunschweig

Er hat uns um den Aufstieg gebracht

Wer das Spiel in Nürnberg verfolgt hat, kann nur zu dem Entschluss kommen, endlich den Trainer und den Manager zu entlassen.

Diese Spielweise und die Einstellung sind einfach nicht zweitligatauglich. Was diese beiden Herren aus dieser Mannschaft gemacht haben, ist schon traurig.

Jetzt soll keiner kommen und sagen, was Herr Lieberknecht alles erreicht hat. Er hat uns letzte Saison mit den Trümmerspielen in Hannover und Bielefeld um den Aufstieg gebracht. Da passte auch schon die Einstellung nicht. Und diese Saison wäre der Aufstieg so einfach gewesen – aber wir schaffen es noch, in die 3. Liga abzusteigen.

Es gibt nur diesen Weg: Lieberknecht und Arnold müssen sofort freigestellt werden.

Und Eintracht soll sich nicht einfallen lassen, die Dauerkartenpreise zu erhöhen.

Christian Pesendorfer, Braunschweig

Das reicht nicht einmal für die 3. Liga

Ich schäme mich, ein Eintracht-Fan zu sein – eine Leistung wie in Nürnberg reicht nicht einmal für die 3. Liga. Torsten Lieberknecht und Marc Arnold sind nicht mehr tragbar.

Mit einer Einkaufsstrategie wie bisher geht es nicht mehr weiter, sondern nur noch bergab.

Haben die Spieler nicht begriffen, dass es um ihren Arbeitsplatz geht? Ich habe kein Aufbäumen gesehen. Dass es um den Abstieg in die dritte Liga geht, sollten doch alle – auch die Verantwortlichen der Eintracht – erkannt haben.

Peter Rodoschek, Vechelde

Pfeifen

im dunklen Keller

Vielen Dank an Herrn Daniel Mau für die sachliche und richtige Einschätzung der Situation bei Eintracht Braunschweig. Dagegen klingen die Worte des Eintracht-Trainers Torsten Lieberknecht wie Pfeifen im dunklen Keller.

Drücken wir die Daumen und hoffen auf einen glücklichen Ausgang der Mission Abstiegskampf. Dafür wird es nötig sein, dass die Eintracht-Spieler in den verbleibenden Spielen Fußball spielen, statt zu bolzen.

Die vergangenen Wochen haben gezeigt: Es bringt nichts, mit der kompletten Truppe das Tor zu verteidigen und einen einsam an der Mittellinie wartenden Spieler mit einem langen Pass auf die Reise zu schicken.

Düster ist die Situation bei Eintracht Braunschweig zum Saisonende: Die Aushängeschilder der Kapitalgesellschaft des Traditionsvereins, die 2. Bundesligamannschaft, die U19 und die U17 ringen allesamt um den Klassenerhalt. So etwas hat es bei der Eintracht noch nie gegeben.

Jürgen Klauenberg, Braunschweig