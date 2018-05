„Eine Frage der Verhältnismäßigkeit“

Die Polizeieinsätze in Ellwangen erscheinen manchen Lesern nicht verhältnismäßig. Foto: Stefan Puchner/dpa

Berlin Zu „Chaostage in Ellwangen“ vom 4. Mai:

Generell ist es wichtig, wenn ein Staat die Einhaltung der bestehenden Gesetze konsequent durchsetzt.

Wobei sich natürlich immer die Frage der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit der Schwere der Straftat stellt.

So demonstriert der Staat in diesem Fall seine volle Macht wieder einmal an den Schwachen. Diese harte Vorgehensweise hätte man sich auch beim Dieselskandal gewünscht.

Da ist in höchst krimineller Weise vorsätzlich unter Missachtung bestehender Gesetze ein Anschlag auf die Gesundheit der Bürger vorgenommen worden, und trotzdem lässt der Staat eine vollkommen unverständliche juristische Milde walten.

Im Vergleich zu der in Ellwangen praktizierten Vorgehensweise konnte man leider bisher kein für den Dieselskandal juristisch verantwortliches Vorstandsmitglied der Hersteller und Zulieferer mit Kabelbindern um die Handgelenke in der Zeitung sehen.

Horst Gasse, Braunschweig