„Maisanbau sollte nicht gefördert werden“

Region Zu „Regierung: Insektensterben in Deutschland ist dramatisch“ vom 5. Juni:

Es ist löblich, wenn die Gartenbesitzer sich bemühen, mitzuhelfen. Die Kritik am Schottern vieler Grundstücksflächen mag auch bis zu einem gewissen Grad berechtigt sein. Beides scheint allerdings an der wahren Dimension des Problems vorbeizugehen: In Deutschlands Norden wurden in den letzten Jahres riesige Landstriche umgepflügt, und aus Wiesen und Weiden wurde Ackerland. Das Schlimmste: Sie wurden zu Mais-Land. Und Maisfelder sind ökologisch gesehen eine Wüste, was jedoch den wenigsten bewusst ist.

Würde die Politik zurücksteuern und statt Maisanbau (für ironischerweise auch noch als umweltfreundlich etikettierte Bio-Gasanlagen) etwas anderes fördern, wäre meines Erachtens schon etwas gewonnen. Solange allerdings in der EU noch über das Verbot alles-vernichtender Insektizide gestritten wird bzw. hierzulande verbotene Gifte durch die Hintertür internationalen Handels eingeführt werden dürfen, bleibt politisches Verantwortungsbewusstsein ein illusorischer Begriff.

Dr. Heidrun Witte, Wolfenbüttel