„Gut, dass Ali B. gefasst ist“

Berlin Zu „Verdächtiger Ali B. ausgeliefert“ vom 11. Juni:

Nun ist also der mutmaßliche Mörder von Susanna wieder in Deutschland und sitzt bereits in Untersuchungshaft. Ich bin zufrieden, dass das so schnell gegangen ist, obwohl man ja von allen Seiten hörte, das es schwierig werden wird, Ali B. zu fassen.

Und nun muss er sich hier in Deutschland vor Gericht verantworten (immerhin besser für ihn, denn in seiner Heimat würde er härter bestraft werden).

Es gibt einiges zu klären, zum Beispiel: Was wusste die Familie? Woher hatte die Familie so viel Geld für die Flugtickets? usw.

Björn Hammerer, Braunschweig

Ist die Auslieferung von Ali B. wünschenswert?

Zu „Wie konnte Ali B. in den Irak fliehen?“ vom 9. Juni:

War es wirklich wünschenswert, dass der mutmaßliche Mörder von Susanna nach Deutschland ausgeliefert wurde? Um Gottes Willen, warum nur?

Das Mädchen wird dadurch nicht wieder lebendig, dem deutschen Staat wäre ein kostspieliger Gerichtsprozess und die anschließende ebenso kostspielige jahrzehntelange Versorgung in der Haft erspart geblieben.

Christine Hasler, Wolfsburg

Menschen warten auf Antwort der Kanzlerin

Auch zu Ali B.:

Was würde geschehen, wenn die Kanzlerin sich jetzt hinstellt und sagt: Es war eine Fehlentscheidung, die Grenzen für die Flüchtlinge so zu öffnen, dass massenhaft und ohne Kontrolle eingewandert werden konnte! Wäre es ein Schritt der Größe, der ihrem Eid, dem deutschen Volk zu dienen, auch gerecht würde? Würde ein Aufatmen durch Deutschland gehen und der Riss, der durch unsere Gesellschaft führt, sich wieder schließen?

Würde die AfD schlagartig an Bedeutung verlieren, weil sie ihres Themas beraubt ist? Hätten wir wieder ein „einig Vaterland“ und könnten uns auf die wichtigen volkswirtschaftlichen Probleme gemeinsam konzentrieren, weil sie nur gemeinsam zu bewältigen sind?

Zum Wohle unseres Landes und der Menschen sollte die Kanzlerin alles daran setzen, eine positive Beantwortung durch ihr Handeln herauszufordern! Sie hat gegenüber ihrem Volk dadurch nichts zu verlieren, im Gegenteil, sie würde den Schritt zu einer inneren Versöhnung machen.

Vielleicht hört sich das nach Spinnerei an und erscheint vielen realitätsfern, aber bis heute ist die Situation von 2015 durch die verantwortliche Politikerin nicht aufgearbeitet worden, und die Bevölkerung wartet immer noch auf eine ehrliche Antwort!

Jochen Eckolt, Braunschweig