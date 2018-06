„Nahles beschleunigt den Abstieg der SPD leider“

Andrea Nahles, Vorsitzende der SPD, nimmt an der Fraktionssitzung der SPD teil. Foto: Sina Schuldt/dpa

Berlin Zu „Ein harter Bericht – für uns alle“ vom 12. Juni und „Partei-Zuschüsse sollen erhöht werden“ vom 7. Juni:

Der Bericht ist eine Farce. Als Hauptverantwortlicher wird jemand präsentiert, der nicht mehr im politischen Geschäft ist und zuletzt der beliebteste Politiker Deutschlands war. Gabriel hat Ecken und Kanten, im Gegensatz zu Schulz und Nahles hatte er aber einen politischen Charakter.

Andrea Nahles beschleunigt den Abstieg der Sozialdemokratie leider weiter. Das fing damit an, dass sie das Amt der Parteivorsitzenden aggressiv auf Biegen und Brechen wollte, Mitbewerber und Kritik waren unerwünscht. Und das geht damit weiter, der Partei keinerlei Selbstreflexion zu verschreiben. So sollte sie herausarbeiten, weshalb sie die Menschen programmatisch nicht erreichen konnte.

Bemerkenswert im Allgemeinen ist die geplante Erhöhung der staatlichen Zuwendungen für Parteien. Der ungenierte Griff in die Staatskasse soll ganz schnell zu Beginn einer Wahlperiode erfolgen, damit er bei der nächsten Wahl schon wieder vergessen ist. Und er soll möglichst unbemerkt erfolgen, weshalb das Ganze in eine Zeit gelegt wird, in der viele Deutsche bald anderes, sprich den Fußball, im Kopf haben und nicht Politiker, denen gerade sämtliche Sicherungen durchknallen.

Marc Röthig, Königslutter