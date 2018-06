„Täter sollte lebenslang eingesperrt bleiben“

Mainz Zu „Fall Susanna – Kritik an den Ermittlern“ vom 14. Juni:

Gewalt, was bedeutet das heute noch? Wie gewalttätig darf ich sein? Darf ich das überhaupt? Erzeugt Gewalt nicht Gegengewalt? Wer lässt sich Gewalt gefallen?

Eine schwache Person hat wohl keine Chance, sich zu wehren. Wenn ich an den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Susanna denke, bin ich zutiefst traurig. Wie wäre es mir ergangen, hätte ich dieses Leid mit einer meiner Töchter erleben müssen? Ich denke an die Eltern. Was machen sie gerade durch? Sie tun mir so leid. Ich kann es gar nicht ausdrücken.

Egal, ob der mutmaßliche Täter ein Flüchtling war, es hätte genauso ein Deutscher sein können. Was geht in dem Kopf eines Täters vor, der einen Menschen umbringt? Ist die Frau für ihn ein Spielzeug oder eine Person, die nichts zu melden hat, die gefälligst ihren Mund zu halten hat? Widerworte unerwünscht?! Egal, woher der Täter kommt, der müsste büßen, vielleicht lebenslang und auch nach 15 Jahren eingesperrt bleiben.

Gisela Wustmann, Braunschweig

Jede Form von Gewalt ist inakzeptabel

Zu demselben Thema:

Jede Form von Gewalt ist inakzeptabel, egal von wem sie ausgeht. Dass jedoch eine besondere Betroffenheit der Bürger ausgelöst wird, wenn Menschen, die bei uns Schutz suchen, andere töten, vergewaltigen oder sonst verletzen, ist nicht ungewöhnlich. Diesen Bürgern rassistische Züge zu unterstellen, ist eine unbegreifliche Anmaßung. Und einfach das positive Gesamtergebnis der letzten Kriminalstatistik anzuführen, um den Ruf der Zuwanderer zu schützen, ist nicht nur oberflächlich, sondern dilettantisch. Jeder aufmerksame Bürger verfolgt anhand der Medienberichte, dass Zuwanderer häufig an Gewalt-, Sexualstraftaten und Rohheitsdelikten beteiligt sind, bis hin zu Mord und Totschlag. Das BKA hat Straftaten im Kontext von Zuwanderung erfasst. Diese Statistik belegt in 2017 einen deutlichen Anstieg von schweren Straftaten, begangen durch Zuwanderer:

447 Tötungsdelikte, 5 258 Sexualdelikte, 71 000 Raubdelikte, Körperverletzungen, Bedrohungen, Nötigungen/ Freiheitsberaubungen und 26 761 Rausgiftdelikte. Jeder dritte tatverdächtige Zuwanderer ist Mehrfachtäter. Diese Entwicklung ist ebenfalls inakzeptabel!

Claus-Peter Brasche, Braunschweig