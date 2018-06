„Seehofer hat schlicht Recht“

Berlin Zu „CSU oder CDU: Wer setzt sich durch?“ vom 15. Juni:

Im Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer setzt sich das fort, was bereits seit Jahren die Politik hierzulande bestimmt. Politische Forderungen werden als Heilsbotschaften verkündet und zusätzlich mit der politischen Karriere des Verkünders verknüpft. Kompromisse sind so nicht mehr möglich. Wer jetzt aber auf Seehofer zeigt, sollte sich erinnern, dass es Merkel war, die als erste ihre politischen Ambitionen als „alternativlos“ präsentierte und damit jede Diskussion abwürgte. In der Sache hat Seehofer schlicht Recht. Eine europäische Lösung des Einwandererproblems ist nicht in Sicht und würde auch nichts nützen, denn die Migranten würden trotzdem ins „Gelobte (Deutsch)Land“ drängen, egal, was für Quoten in Brüssel herauskämen. Merkel hat mit ihrer Haltung im Asylstreit die CSU kurz vor der Landtagswahl in Bayern in eine Lage gebracht, in der diese nur noch „siegen oder sterben“ kann. Sollte sie damit die Trennung der Schwesterparteien herbeiführen, wäre ihr der heiß ersehnte Eintrag in die Geschichtsbücher endgültig sicher.

Stefan Felleckner, Wolfsburg

CDU und CSU sollten sich trennen

Zu demselben Thema:

So unerträglich das Verhalten von Herrn Seehofer in der Flüchtlingsfrage auch sein mag, so interessant kann auch die weitere Entwicklung dieser beiden sogenannten Schwesterparteien sein und bietet sogar Chancen für die politische Entwicklung in unserem Staat.

Vielleicht endet dieses manchmal sogar schon seit Jahrzehnten andauernde für die Politik Kontraproduktive, und die schon zwanghaft erscheinende „Zusammenarbeit“ findet aus bayrischem Machtanspruch endlich ein Ende. Ich würde begrüßen, dass beide Parteien schlussfolgernd daraus endlich ihren ureigenen Weg gehen, indem sie beide bundesweit kandidieren. Damit wäre mehr Klarheit bei einer C-Partei auch für die Wähler geboten, und die CSU könnte als wirklich konservative, aber dennoch demokratische Partei von der unverantwortlichen AfD viele Wählerstimmen endlich wieder in ein demokratisches Spektrum zurückgewinnen.

Harry Howorka, Schöningen

Merkel hat Vertrauen in die Politik zerstört

Ebenfalls dazu:

Das größte Glück der Nachkriegszeit war für Deutschland und Europa die friedliche Wiedervereinigung, das größte Unglück die Wahl von Frau Merkel. Sie hat dem Land und den zukünftigen Generationen den größten Schaden der Nachkriegszeit beschert. Das Vertrauen in die Politik ist, bis auf die CSU, leider dahin.

Walter Knigge, Braunschweig

CSU provoziert ohne Not Regierungskrise

Auch dazu:

Nun ist der schwelende Streit in der Union wieder offen ausgebrochen. Dieser interne Streit wird in einer Zeit ausgetragen, in der die Weltordnung ins Chaos zu driften droht, und der CSU, der aufgrund der bevorstehenden Landtagswahl der „Arsch auf Grundeis geht“, fällt nichts anders ein, als die Bundesrepublik, die nach der letzten Bundestagswahl schon lange genug außer Dienst war, mit einer völlig überflüssigen, hausgemachten Krise ebenfalls ins Chaos zu stürzen. Hier werden persönliche Befindlichkeiten und nationale Sichtweisen den europäischen Werten entgegengestellt. Die CDU stellt sich hinter die Kanzlerin, die CSU hinter Seehofer – einfach grandios, wie sich Schwesterparteien verhalten und eine Regierungskrise ungeheuerlichen Ausmaßes völlig ohne Not provozieren. Die Amtseide der beteiligten Politiker, der BRD und dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen, werden hier ad absurdum geführt.

Guy Pietron, Braunschweig

SPD stellt sich gegen Bevölkerungsmehrheit

Zu „SPD stützt Merkel-Linie“ und „Mehrheit für harte Asylpolitik vom 15. Juni:

Wer so gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit handelt, darf sich nicht über Stimmenverluste bei den Wahlen wundern.

Hans Jürgen Wienroth, Schwülper

Demokratie bedeutet nicht humanes Handeln

Auch zu dem Thema:

Es wäre schade, wenn die Kanzlerin ausgerechnet wegen ihrer auch von Humanität getragenen Flüchtlingspolitik stürzen würde.

Wir alle sollten uns bewusst machen, dass die meisten Flüchtlinge der puren Not entfliehen. Leider ist Demokratie nicht notwendig mit humanem Handeln verknüpft. Regieren gegen die Urteile und Vorurteile der Bevölkerung – seien sie nun edel oder auch nicht – ist auf Dauer nicht möglich.

Karl Frenz, Braunschweig

Europäische Einigung ist richtig, aber nicht realistisch

Auch dazu:

Ein unwürdiges Machtspiel in der Flüchtlingspolitik liefern sich Merkel und Seehofer. Kompromisslos beharrt jede Seite auf seiner Position, ohne davon abzuweichen. Als Bürger weiß man schon gar nicht mehr, worum es eigentlich geht, denn das ganze Thema ist äußerst komplex. Kanzlerin Merkel strebt eine europaweite Regelung in zwei Wochen an, Herr Seehofer will aber Asylbewerber, die schon in anderen EU-Staaten registriert sind, an der Grenze abweisen. Das ist nicht von der Hand zu weisen, denn viele Flüchtlinge streben nach Deutschland, da sie hier die größere Hilfe, auch finanzielle, erwarten. Eine europäische Einigung, die Frau Merkel anstrebt, wäre der richtige Schritt, allein mir fehlt der Glaube beim Blick auf Polen, Ungarn und jetzt auch Italien. Von unseren Politikern erwarte ich Kompromissbereitschaft, denn sie gehört zur Politik dazu. Das Machtgeschachere stärkt nur die AfD, man sieht es an den Umfragen.

Jens Elmar Jacobsen, Braunschweig