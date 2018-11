„Resistente Keime sind in den Niederlanden kein Thema mehr“

In einem Krankenhaus in Kassel werden seit Juli 2015 Patienten bei der Aufnahme auf multiresistente Keime untersucht.

Zu „Resistente Keime gibt es überall in der Umwelt“ vom 16. November:

Ich kann diese Diskussion und die Horrormeldungen in unserem Land schon nicht mehr nachvollziehen. Es ist schlimm genug, zu lesen, wie viele Menschen durch diese Keime in unseren Kliniken versterben. Anstatt mal von unseren Nachbarn zu lernen, werden teure Studien in Auftrag gegeben, die Jahre benötigen, um zu Ergebnissen zu kommen, wobei sie in der Regel nicht immer eine Lösung haben. Es geht aber auch anders. In den Niederlanden ist dieses Thema schon lange kein Problem mehr. Da werden alle neuen Patienten erstmal in einer Isolierstation aufgenommen und untersucht und verbleiben dort, bis die Ergebnisse vorliegen. Alle Tür- und Fensterklinken in den klinischen Einrichtungen sind aus Kupfer. Es lohnt sich, mal die statistischen Zahlen anzusehen, zu welchem Erfolg das geführt hat. Sicher sind das nicht alle Maßnahmen gewesen. Nur was passiert bei uns?

Karl Kurz, Salzgitter

Antibiotika-Management auch in der Tiermedizin anbieten

Zu „Antibiotika-Einsatz ließe sich deutlich reduzieren“ vom 14. November:

Das verdienstvolle Engagement des Mikrobiologen Dr. Bautsch zusammen mit der Leiterin des Braunschweiger Gesundheitsamts, Frau Dr. Buhr-Riem, mit dem Ziel, die niedergelassenen Ärzte im Antibiotika-Management fortzubilden, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Angesichts der gefährlichen Entwicklung auf dem Gebiet der Antibiotika-Resistenzen, ist es höchste Zeit, dieses Thema, das bisher nur in den Krankenhäusern eine Rolle spielte, in die niedergelassene Ärzteschaft hinein zu holen. Verantwortungsbewusste Mediziner, denen das Wohl ihrer Patienten am Herzen liegt, sollten nicht zögern, von diesem wegweisenden Angebot umgehend Gebrauch zu machen! Das so überaus wichtige Vorhaben der beiden Wissenschaftler darf sich allerdings nicht auf die Humanmedizin beschränken, sondern muss entsprechend durch Fachleute auf den tiermedizinischen Sektor übertragen werden. Wie bekannt, werden – vor allem zwecks Aufrechterhaltung der ebenso lukrativen wie krank machenden tierquälerischen Intensivtierhaltung – dem Tierfutter Massen von Antibiotika zugefügt. Damit muss endlich Schluss sein, denn dies trägt maßgeblich dazu bei, dass das Antibiotika-Resistenzproblem mehr und mehr aus dem Ruder läuft.

Margret Giese, Wolfenbüttel

Abschied von Hartz IV geht nicht mit der CDU

Zu „Was wird aus Hartz IV?“ vom 13. November:

Aha, Frau Nahles, ihres Zeichens Parteivorsitzende der SPD, will also Hartz lV hinter sich lassen. Aber waren es nicht eben die SPD und die Grünen, die mit der Agenda 2010 Hartz lV auf den Weg gebracht hatten? Irgendwie kann ich das nicht so richtig glauben, denn es gab mal zumindest rein rechnerisch eine Mehrheit im Bundestag, um das Hartz-lV-Gesetz zu kippen. Der Motor war damals die Linke, aber da wollte die SPD im Bundestag davon nichts wissen. Und nun auf einmal kommt Frau Nahles zu der Erkenntnis, dass dieses Gesetz überwunden werden müsste. Aber mit den Unionsparteien in der Bundesregierung wird das dann doch nicht mehr als ein Wunschdenken von der SPD sein!

René Osselmann, Magdeburg

Friedensgerede ist verlogen

Zu „Merkel für europäische Armee“ vom 14. November:

Und wieder wie immer: Politiker aus der ganzen Welt treffen sich in Brüssel und faseln mit viel Pathos von Frieden. Europa will jedoch eine Armee aufstellen, allen voran Merkel und Macron. An Verlogenheit nicht zu überbieten! In Wirklichkeit stecken die meisten Nationen zig Milliarden in die Rüstung, an der Spitze die USA und Russland. Ein Riesengeschäft. Für Umweltschutz und soziale Aufgaben ist kein Geld da. Eines Tages verliert einer die Nerven, und es kommt zum Dritten Weltkrieg. Das ist das Letzte.

Erhard Kadelbach, Edemissen

Was Spenden betrifft, sitzt die CDU im Glashaus

Zu „Für Alice Weidel wird es eng“ vom 16. November:

Wie verzweifelt müssen die AfD-Gegner sein, um sich wie die Geier auf diese Spendenaffäre zu stürzen. Wohl bemerkt: Unregelmäßigkeiten in der Spendenpraxis müssen geahndet werden. Aber hier handelt es sich lediglich um Unregelmäßigkeiten bzw. Versäumnisse. Die Spenden wurden zurück überwiesen noch lange, bevor sie überhaupt publik wurden. Deshalb eine ganze Partei zu diskreditieren und zu kriminalisieren, ist mehr als unverhältnismäßig. Wenn man sich einen Begriff von einer wirklichen Spendenaffäre machen möchte, dann schaue man sich die der CDU in den neunziger Jahren unter Helmut Kohl an. Hier wurden Millionen auch über die Schweiz hin und her geschoben. Bis heute ist dieser Skandal nicht vollständig aufgeklärt. Also, ein wenig mehr Augenmaß in der Bewertung wäre hier angebracht, und besonders für die CDU gilt: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.

Georgis Zech, Wendeburg