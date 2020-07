„Die Justiz will sich reinwaschen“

Zu „Ex-Wachmann des KZ-Stutthof verurteilt“ vom 24. Juli:

Während viele ranghohe NS-Funktionäre in der Nachkriegszeit oft ungeschoren davonkamen und nicht selten in bedeutende Positionen der Bundesrepublik aufrückten – Filbinger, Globke, viele Mediziner und andere – versucht man jetzt an den letzten noch greifbaren, meist rangniedrigen Chargen, ein Exempel für die Unbestechlichkeit der Justiz und der Vergangenheitsbewältigung zu exerzieren. Ohne die Ungeheuerlichkeit der Verbrechen der Nazi-Diktatur in Abrede stellen zu wollen: Wo will die Justiz hier die Grenzlinie zwischen schuldig und nicht schuldig ziehen?

Sind bei dieser Sichtweise nicht auch die Lokführer und die Stellwerksbeamten der Reichsbahn zu belangen, die den Todeszügen nach Auschwitz die Fahrt ermöglichten? Ich sehe in den jetzt laufenden Prozessen lediglich den Versuch der Justiz, sich von den Versäumnissen der Vergangenheit reinwaschen zu wollen.

Heinz-Joachim Schwarzberg, Braunschweig

Sonntagsöffnungen sind keine Lösung

Zu „Einigung auf Sonntagsöffnungen verkündet – doch Verdi rudert zurück“ vom 23. Juli:

Die verkaufsoffenen Sonntage ändern nichts an der Lage des Einzelhandels. Der Umsatz wird nur auf sieben Tage verteilt. An die Arbeitnehmer wird dabei wieder einmal nicht gedacht. Ausgleichtage werden nicht funktionieren, weil es in den meisten Betrieben an Personal fehlt. Wenn es dann so kommt, müssen diese Tage entsprechend vergütet werden – mit Sonn- und Feiertagszuschlägen, wie es in anderen Branchen üblich ist. Hier sind die Gewerkschaften gefordert.

Rolf Hoffmann, Wendeburg

Coronatest-Kosten auf Flugpreis aufschlagen

Zu „Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten“ vom 23. Juli:

Ich frage mich gerade, erstens, wieso man überhaupt in Risikogebieten Urlaub machen muss und, zweitens, warum Corona-Kontrollen dann freiwillig und kostenfrei sein können. Es kann nicht angehen, dass der Steuerzahler für den Leichtsinn dieser Leute zahlen soll. Warum nicht in diesen Fällen (oder überhaupt) die Kosten für den Test gleich auf den Flugpreis aufschlagen? Das wäre eine faire und sichere Lösung.

Sabine Thun, Lehre

Facebook ist wie Giersch im Garten

Zur Kolumne „Dark Mode“ vom 25. Juli:

Lieber Herr Engel, Sie können Ihren Account getrost löschen, Facebook vergisst Sie trotzdem nicht. Facebook auf dem Handy ist wie Giersch im Garten, egal wie akribisch man die Ausrottung betreibt, es findet immer Wege, wieder in Erscheinung zu treten und Sie aufzufordern, sich doch wieder anzumelden, um wahlweise Spiel-erfolge zu sichern oder irgendetwas nicht zu verpassen. Einmal Giersch, immer Giersch. Einmal Facebook, immer Facebook.

Sabine Freese, Gifhorn