„Das war planlos und ideenlos“

Zu: „Der große Schritt nach vorne bleibt aus“ vom 9 April „Das Spiel unserer Eintracht am Sonntag gegen Dresden hat deutlich gezeigt, wie nahe wir der 3. Liga sind. Noch ratloser als die Leistung unserer Blau-Gelben

macht mich die Einschätzung unseres Trainers. „Wir haben gegen eine bockstarke Mannschaft gespielt“, so Torsten Lieberknecht. Da war ich wohl mal wieder

(wie schon so oft in dieser Saison) in einem anderen Stadion. Ich habe zwei Mannschaften gesehen, die plan- und ideenlos gespielt haben, an Harmlosigkeit nicht mehr zu übertreffen waren mit Spielern, von denen einige wirklich gekämpft haben, andere

demotiviert über den Platz gelaufen sind und wieder andere restlos verunsichert mit einer unterirdischen Fehlerquote gespielt haben. Eintracht und Dresden waren auf Augenhöhe, aber zweitligareif haben beide Teams definitiv nicht gespielt. Nein, aus dem Stadion schießt man in dieser 2. Liga keine Mannschaft, aber unser Trainer tut ja vor und nach jedem Spiel so, als ob wir gerade gegen den kommenden deutschen Meister spielen oder gespielt haben. Das kann und wird nicht gutgehen.

Leider !!“

Bernd Großer, Schöppenstedt

„Keiner konnte

Akzente setzen“

Zum selben Thema:

„Gegen wen will die Eintracht denn die noch erforderlichen Punkte für den Klassenerhalt holen? Der Auftritt gegen Dresden war blutleer, einfallslos und ohne Siegeswillen. Kein Hochscheidt, kein Boland, die Akzente setzen konnten, keiner, der sich im Spiel etwas zutraut. Herr Lieberknecht sollte sich hinterfragen, ob er noch der richtige Trainer ist.“

Hartmut Preuß, Braunschweig

„Zu wenig Ballbesitz und Spielwitz“

Zum selben Thema:

„Meine große Hoffnung ist, dass die Vereinsführung nach der Saison eine kluge Entscheidung im Sinne des Vereins trifft und die Ära Lieberknecht nun beendet!

Das wäre nur konsequent und ein langer überfälliger Schritt! Ich hoffe natürlich, dass es bis dahin nicht zu spät ist, die Tendenz geht eindeutig in die falsche Richtung.

Meine Wahrnehmung bei Spielen der Eintracht entspricht auch der, die die reine Statistik offenbart: wenig Ballbesitz, wenig ankommende Pässe, wenig Spielwitz, etc. Nur der Trainer spricht in der anschließenden Pressekonferenz immer von einem Spiel, was er gesehen hat, bei dem der Großteil der Zuschauer wohl nicht anwesend war!“

Thorsten Hirt, 38170 Schöppenstedt