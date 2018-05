Lengeder Ortskern wird wieder um einen Treffpunkt ärmer

Zu „Staats weicht Betreutem Wohnen“ in Lengede erreichte uns folgender Leserbrief: Lange befürchtet, noch gehofft, dass es doch nicht so weit kommt – nun wird ein ortsbildprägendes Fachwerkensemble unwiederbringlich einfach dem Erdboden gleichgemacht – nämlich die über 150 Jahre lang betriebene Gaststätte Staats im Herzen von Lengede. Gibt es nur Investoren von Seniorenwohneinrichtungen, die für Gebäude beziehungsweise Grundstücke dieser Größe ein Interesse zeigen? Hätte nicht die Gemeinde wenigstens fordern können, dass das alte Wohnhaus mit dem noch vollständig erhaltenen Spruchbalken zumindest äußerlich erhalten bleibt und in eine Gesamtanlage integriert wird? Der sowieso schon so still gewordene Ortskern von Lengede wird wieder um einen Treffpunkt für alle Einwohner ärmer. An dem Platz am Spritzenhius, auf dem viele öffentliche Veranstaltungen stattfinden – so wie mittlerweile auch wieder der Weihnachtmarkt – fehlt nun die Gaststätte als gegenüberliegender Anlaufpunkt.

Und dann wird auch noch das Vereinshaus der Musikgruppe Rot-Weiß mit abgerissen, das dieser Verein vor gerade einmal knapp 17 Jahren mit viel Eigenleistung seiner Mitglieder gebaut hat.

Der Abriss droht auch dem Fachwerkhaus Lafferder Straße 10, das schon länger leer steht. Es gehört ja auch der Gemeinde. Wenn sie es endlich verkauft hat, ist sein Schicksal wohl auch besiegelt.

Man könnte es aber auch mit vertretbarem Aufwand wieder herrichten und Menschen darin wohnen lassen. In Lengede gibt es weniger als 40 alte Häuser, an denen man noch im Wesentlichen Fachwerk erkennen kann. Das sind 2 Prozent aller Gebäude im Ort.

Lutz Güntzel, Lengede