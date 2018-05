Seniorenkreis verabschiedet sich von Armisen

Zu „Pastor in einer Gemeinde von Freunden“ vom 16 Mai: Der Seniorenkreis Groß Schwülper muss auch Abschied nehmen von Pastor Burkhardt Armisen. Er tut dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Herr Armisen besuchte viele Jahre den Seniorenkreis und bereicherte ihn mit seinem Gitarrenspiel, Anekdoten, Gedanken und viel Spaß. Mir persönlich werden die vielen interessanten Gespräche in Erinnerung bleiben. Der Seniorenkreis wünscht Herrn Armisen einen langen, schönen, vor allem aber einen gesunden Ruhestand. Er hat nun sicher Zeit, Dinge leben und erleben zu können, für die er in seiner Dienstzeit wenig Gelegenheit hatte. Erst kürzlich hatte er zur Freude vieler Teilnehmer am Himmelfahrts-Waldgottesdienst mit seiner Handpuppe Charly beigetragen. Der Seniorenkreis freut sich auch künftig über jeden Besuch von Pastor Armisen zum gemütlichen Kafeetrinken.

Monika Mollet, Groß Schwülper

Wünsche einer Bromer Bürgerin

Als Bewohnerin von Brome (seit 1979) erlaube ich mir folgende Wünsche zu äußern: Ich wünsche mir einen Bürgermeister, der eine Firmeninsolvenz als traurigen Umstand wahrnimmt, weil Ausbildungs-Arbeitsplätze und Steuereinnahme verloren gehen.

Der wahrnimmt, dass ein weiteres Geschäft droht aufgeben zu müssen, was für Brome und Umgebung eine weitere Verschlechterung der örtlichen Infrastruktur bedeutet und somit ein weiterer Baustein einer bürgernahe Versorgung fehlen wird. Brome darf kein Ort werden, wo die meisten Menschen nur zum Schlafen nach Hause kommen.

Ich wünsche mir wieder einen lebendigen Ortskern mit einer Vielzahl kleinerer Geschäfte, die für alle Bewohner, auch zu Fuß, gut zu erreichen sind. Ich wünsche mir endlich den schon ewig versprochenen, sanierten Weg ( zum Beispiel mit Stiefmutterkies) um den Ohresee, damit auch kleine und ältere Menschen dort gefahrlos laufen und fahren können.

Ich wünsche mir Buswartestellen, die ein Dach und eine Sitzmöglichkeit, vielleicht sogar eine Fahrradparkmöglichkeit bieten.

Wünsche darf man haben – manchmal gehen sie ja auch in Erfüllung.

Elke Warnecke, Brome