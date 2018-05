„Der Geduldsfaden ist längst gerissen“

Zum Bericht „Die Menschen kriegen keine Ruhe mehr“ vom 31 Mai: „Für die Bewohner von Ribbesbüttel ergeben sich katastrophale Zustände, welche sich durch die

Sperrung der Umleitung Meinersen / Ettenbüttel noch weiter verstärken werden: Zunahme des

Verkehrslärms, massiver LKW-Verkehr, Überholmanöver und deutlich überhöhte Geschwindigkeiten innerhalb des Ortes, gefährliche Querungen für Fußgänger, sowie Stau an der Kreuzung Winkler Straße/Peiner Landstraße, so dass die Blechlawinen auch das Wohngebiet um den Gartenweg als Abkürzung nutzen. Erst die Sperrung der B4 und nun die B188 – für was muß die Peiner Landstraße noch alles herhalten? Anfragen bei der Polizei, sich doch mit Kontrollen dieser Situation anzunehmen, werden mangels Personal zurückgewiesen. Der Landkreis Gifhorn scheint sich seiner Verantwortung nicht bewusst zu sein und hofft, daß alles irgendwie vorbei geht. Doch der Geduldsfaden der Bürger in Ribbesbüttel ist längst gerissen! Ich hätte da ein paar Ideen: wiederholteGeschwindigkeitskontrollen auch nachts, großräumige LKW-Umleitung, Sperrung des Gartenweges in Ribbesbüttel für den Durchgangsverkehr, provisorische Ampel um Fußgängern und Schülern die Querung zu erleichtern… Jetzt kann der Landkreis beweisen, ob er bürgernah aktiv werden kann und will, oder wir Bürger zu eigenen (legalen) Maßnahmen greifen müssen. “

Dr. Jens Uwe Müller und Karsten Dimmler von der Bürgerinitiative