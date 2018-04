„Grundgesetz wird mit Füßen getreten“

Derzeit ist in der Gerhart-Hauptmann-Straße an der Realschule in Thiede eine Großbaustelle. Foto: Bernward Comes

Zu „Straßenausbaubeiträge sollen bleiben“ vom 17 April: Da auf uns Grundstücksbesitzer am Gittertor in Salzgitter-Bad ebenfalls ein derartiges Grundsanierungs-Projekt zukommt, beschäftige ich mich seit Jahren mit dem Thema und sammle bundesweite Informationen und Gerichtsurteile. Dabei ist eine eindeutige Abkehr zu Regelungen – wie sie von der Stadt Salzgitter gehandhabt werden – festzustellen. Der Grund: Obwohl in letzter Zeit noch immer Gerichte den Kommunen Recht gegeben haben, sind sich namhafte Rechtswissenschaftler einig darüber, dass das Grundgesetz mit derartigen Satzungen mit Füßen getreten wird und diese daher nicht mehr lange Bestand haben werden.

Die im Fall Thiede genutzte Argumentation der Stadtverwaltung ist ein untauglicher Versuch Unrecht zu rechtfertigen.

So haben der Freistaat Bayern, die Hansestadt Hamburg sowie mehrere Städte und Kommunen in Schleswig-Holstein die entsprechenden Satzungen abgeschafft.

Man kann sagen, in allen Bundesländern werden diese Verordnungen heiß diskutiert.

Betrachten wir doch einmal die drei von der Stadtverwaltung vorgebrachten Argumente:

„Die Einnahmemöglichkeiten durch die Satzungen seien im Interesse der Haushaltskonsolidierung.“ Welch ein Eingeständnis! Das heißt doch für die betreffenden Grundstückseigentümer, dass auf ihre Kosten der Haushalt saniert werden soll.

„Die Ausbaubeiträge seien eine Bremse für die überhöhten Ansprüche auf den jeweiligen Straßenausbau.“ Viele Bürger gerade dieser Stadt werden diese Aussage mit Erstaunen aufgenommen haben. Man könnte hier die Steine und das Glashaus zitieren. Die Verantwortlichen für den Straßenbau in Salzgitter haben sich in den letzten Jahren wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert.

„Jeder Anlieger zahlt anteilig für seine Straße.“ Dies mag vielleicht in einigen Fällen tatsächlich zutreffen, in der Regel aber nicht. Wollte man diese Argumentation auf das Gittertor in Salzgitter-Bad übertragen, würde man schnell die Erkenntnis erlangen, dass die Grundstückseigentümer 90 Prozent für die „allgemeinen Nutzer“ bezahlen sollen, da diese Straße als ehemalige Kreisstraße eine Einflugschneise für die umliegenden Ortschaften darstellt.

Der betroffene Bürger muss sich fragen, ob hier sachlich argumentiert wird, oder eine Neiddebatte stattfindet.

Ich bin gespannt, wie die Stadtverwaltung im Fall der Straße Gittertor, mit seinen Besonderheiten – überbreites Profil, Zerstörung der Straßendecke über Jahrzehnte durch städtische Versorgungsbetriebe und so weiter argumentieren wird. Wir Grundstückseigentümer am Gittertor werden uns vorbereiten.

Klaus Scharff, Salzgitter-Bad

„Entscheidung des Rates ist verwerflich“

Zum selben Thema:

Eigentum verpflichtet auch die Kommunen, so dass der Unterhalt oder gegebenenfalls die Sanierung der kommunalen Infrastruktur aus dem Steueraufkommen getragen werden muss. Schlimm genug, dass diese Einnahmen, einschließlich der Grundsteuereinnahmen, die jahrzehntelang von den Eigentümern für die Kommunen geleistet wurden, nicht mehr ausreichen.

Dass Ratsherren aber willkürlich darüber entscheiden können, nur die Grundstückseigentümer zu belasten, ist schon allein deswegen verwerflich, weil man in der Vergangenheit immer zur eigenen Immobilie als Absicherung geraten hat. Um diese horrenden Summen zu leisten, müssten Rentner eigentlich einen Kredit aufnehmen, den sie aber wegen des Alters wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Die Stadt erwägt, dass Betroffene diese Zahlungen eventuell in Raten begleichen können, aber zu welchem Zinssatz denn? Junge Familien, die gerade eine Immobilie erworben haben, müssen nun zusätzlich zu den eigenen Abtragungskosten auch noch Straßenausbaubeiträge bezahlen.

Unsere Ratsherren aller Fraktionen sollten sich mal mit dem Gemeinderat von Winsen unterhalten. Dort hat man Anfang des Jahres eine Variante zur Grundsteuererhöhung gefunden, die alle Bürger dieser Gemeinde miteinbezieht. Meines Erachtens wäre diese Verfahrensweise nur fair, demokratischer, gerechter und sozial vertretbarer. Es fahren doch nicht nur Eigentümer, sondern alle Bürger auf den sanierungsbedürftigen Straßen. Es kann nicht sein, dass durch diese drastischen Maßnahmen betroffene Mitbürger durch hohe Gebührenbescheide in eine existenzbedrohende Lage befördert werden. Wo bleibt die Solidarität dieser Stadtväter des Stahls, in der ich groß geworden bin?

Elvira Timpe, Salzgitter

„Angemessene Kontrolle findet nicht statt“

Zu „Hallendorf ist verkehrsberuhigt, dennoch ärgern Raser“ vom 18. April:

Alle Berichte über die Straßenverkehrsordnung wurden von der Polizei und der Stadt abgeblockt. Es sind in diesem Zusammenhang nicht nur Kinder sondern auch Erwachsene gefährdet. Hier kann auch der Umstand eintreten, dass Tempo 30 zu schnell sein kann. Wer hier mit dem Auto bremst und ein Auffahrunfall hat, hat Mitschuld, weil dann angeblich kein Grund zum Bremsen vorlag.

Als Radfahrer bin ich täglich gefährdet, weil Autofahrer die Vorfahrt missachten und den seitlichen Abstand oft nicht einhalten. Bei dem Fehlverhalten der Radfahrer habe ich noch keine Kontrolle gesehen, somit wird auch dieses den Umständen entsprechend hingenommen.

Auf den Autobahnen mit den vielen Unfällen wurde über entsprechenden Ärger noch nicht berichtet. Aber selbst gegen die gefährlichen Unfälle ist die Polizei machtlos. Eine angemessene Kontrolle findet nicht statt. Jeder steht in seiner eigenen Verantwortung und hat Glück, wenn er nicht verletzt wird.

Eckart Sander, Salzgitter

„Unser Dank gilt den Feuerwehrleuten“

Zu „Brandermittler untersuchen Schäferhof“ vom 4. April

Im Namen der Familie Märländer

bedanken wir uns bei allen beteiligten Einsatzkräften der Feuerwehren, die bei dem Brand auf dem alten Schäferhof in Ringelheim im Einsatz waren. Ihr schnelles und gezieltes Vorgehen verhinderte ein Übergreifen auf die benachbarten Wohnanlagen.

Ernst Märländer, Ringelheim