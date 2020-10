Verbotenerweise parken Autofahrer auf den Grünflächen zwischen Segelflugplatz und Schäferkamp in Lebenstedt.

Schranken an Parkanlage am Segelflugplatz nötig

Zu „Ärger um Falschparker auf Grünflächen“ (10. Oktober):

Die Anlieger und Spaziergänger in der Parkanlage am Segelflugplatz in Lebenstedt weisen die Stadt schon länger darauf hin, dass es sich nicht nur um Falschparker von der Kleingartenanlage handelt, sondern die gesamte Parkanlage zunehmend befahren wird. Dieser Missstand führte auch zu einer massiven Vermüllung, zum Teil mit Bauschutt. Bei vielen „Übeltätern“ macht man sich äußerst unbeliebt, wenn man freundlich darauf hinweist, dass diese Wege als Fußwege ausgewiesen sind. Die Stadt Salzgitter hat vor Kurzem diese Fuß- und Radwege aufwändig saniert, doch der Steuerzahler befürchtet, dass eine ständige Autonutzung diese Kosten ad absurdum führt. Wie einfach wäre doch eine Abriegelung der Parkanlage mit Schranken, wie von vielen gefordert.

Jürgen Hülsmann, Lebenstedt

Glück ohne Facebook

Zu „Die Angst der Mädchen im Netz“ (6. Oktober):

Aus über 70-jähriger Erfahrung kann ich den Betroffenen nur sagen, dass man auch ohne Facebook, Instagram und so weiter ein erfülltes Leben führen kann.

Uwe Malü, Thiede

Irregeleitet

Zu „Bürgermeister mit Hass-Parolen attackiert“ (13. Oktober):

Die Verunglimpfung ehrenamtlich tätiger Personen scheint in unserer Gesellschaft immer breiteren Raum einzunehmen. Es ist traurig, dass es solche anscheinend irregeleitete Personen gibt, die dazu auch noch feige agieren. Als Vorstandsmitglied des Bürgervereins und auch im Namen aller Mitglieder stellen wir uns ausnahmslos hinter die Aktivitäten unseren Vorsitzenden und Ortsbürgermeisters Christian Striese. Die diversen Aktionen – besonders im Problemquartier Steterburg – werden von ihm mit viel Herzblut ausgeführt. Wir stehen hinter ihm und möchten der Integration unserer ausländischen Neubürgern weiterhin unsere Freizeit ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Beispielsweise die Aktion „Tägliche Unterstützung“ unserer vielen Helfer für Schüler der Klassen 1 bis 4 zur Bewältigung der Hausaufgaben ist ein wichtiger Faktor. Das Projekt „Steterburg“ sollte auch im Rat der Stadt vor dem neu zu verhandelnden Doppelhaushalt von allen Fraktionen unterstützt werden.

Unsere Polizei hat sofort und ohne zu zögern reagiert und sich schützend vor die diffamierte Person gestellt. Nun soll der Staatsschutz die feigen Täter ausfindig machen und wir hoffen, dass es ihr in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei dieses Mal gelingt, die verantwortlichen Schmierfinken ausfindig zu machen. Wir Bürger sehen, dass nur ein Miteinander mit den Neubürgern ein gutes Zusammenleben aller ergibt. Ansätze dafür gibt es genug und auch Erfolge, was aber nur möglich ist, wenn die Schmierfinken ausfindig gemacht und zur Verantwortung gezogen werden. Es ist traurig mitzuerleben, wie einige wenige irregeleitenden Menschen die Bemühungen, unsere Neubürger zu integrieren, mit solchen Aktionen vor den Kopf stoßen.

Jürgen Richter, Thiede

Nicht zuverlässig

Zu „Ortsrat Nord will Säulenbriefkasten“ (15. Oktober):

Der Autor des Leserbriefes endet mit der Feststellung „wie zum Beispiel auf die äußerst verlässliche ,Biberpost’ aus Magdeburg, die die Briefe täglich und pünktlich sogar abholt!“ Aus meiner eigenen Erfahrung und der meiner Familie muss ich hier auf das Schärfste widersprechen. So nutzen die lokalen Finanzämter diesen Anbieter mit dem Ergebnis, dass wichtige und zeitkritische Dokumente unterwegs verschollen gehen und so amtliche Termine verstreichen. Die Bewertungen im Netz gehen in eine ähnliche Richtung.

Jörg Bendisch, Braunschweig

Lächerliche Strafe

Zu „Salzgitteraner für Sextat verurteilt“ (15. Oktober):

Unfassbar, was hier inzwischen abgeht. Ein erwachsener Mann belästigt sexuell massiv ein Schulmädchen und wird mit einer lächerlichen Bewährungsstrafe belegt. „Mit den Gepflogenheiten nicht vertraut“ ist hier ein Entlastungsgrund. Gibt es ein Land auf dieser Erde, in dem der sexuelle Zugriff auf Kinder „Gepflogenheit“ ist? Steht unsere Rechtsprechung nur noch auf der Seite der Straftäter? Kein Wort über das geschädigte Mädchen, das vielleicht lebenslang von dem Übergriff der afghanischen Gruppe gezeichnet ist.

Matthias Crome, Ringelheim