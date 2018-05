„Sozialstruktur in den Höfen hat sich verändert“

Zu „7 Millionen für die Höfe“ vom 23 Mai: Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel zum Sanierungsgebiet der Höfe gelesen, da mich das Thema der Höfe emotional doch sehr anspricht. Geboren in den Höfen, habe ich eine schöne Kindheit dort verbracht. Insbesondere für die vielen Familien mit ihren zahlreichen Kindern war es ein ideales Wohnumfeld. Die Hermann-Löns-Schule oder die Goetheschule in der nahen Umgebung sowie auch die Versorgung mit Lebensmitteln in der Nachbarschaft, die nahe Innenstadt oder der Klieversberg waren eine bevorzugte Wohnlage für Familien. Die Wohnungen in einer Größe von knapp 60 m² waren in den 50er-Jahren ausreichend für Familien. Mit zunehmendem Wohlstand haben sich die Wohnungsansprüche an Größe und Qualität erheblich gewandelt. So ist es nicht verwunderlich, dass sich die Sozialstruktur in den Höfen grundlegend verändert hat. Die vielen spielenden Kinder suche ich in den Höfen vergebens, die Schulen der Nachbarschaft haben geschlossen und auch die Höfe mit ihrem Wohnumfeld sind sichtbar „in die Jahre“ gekommen. Das Potsdamer Institut „Complan“ kritisiert in seinem Rahmenplan zu den Höfen die Neubauplanung des Gotheparks. Meines Erachtens ist die Bebauung des Goetheparks ein richtiger, erster Ansatz zur Belebung dieses Areals. Die Höfe liegen in einer bevorzugten Innenstadtlage, die mit „nur“ 2000 Einwohnern in keiner Weise dieser Standortgunst der heutigen Zeit gerecht wird. Werden hier nicht grundlegendere Veränderungen vorgenommen, haben Familien auch in Zukunft keine Möglichkeit, hier zu wohnen, da der flächenhafte Denkmalschutz dies nicht ermöglicht. Fraglich ist in diesem Zusammenhang auch, welche Veränderungen mit dem Fördervolumen in Höhe von sieben Millionen Euro in welchem Zeitraum erreicht werden können, um die Höfe und damit die Innenstadt zukunftsfähig zu machen.

Ralph Wemme, Grafhorst

Obstwiese dient

dem Gemeinwohl

Zu „Ja zu Bauplatz-Check für Obstbaumwiese“ vom 25. Mai:

Rat und Verwaltung sind in ihren Entscheidungen dem Gemeinwohl verpflichtet. Bei manchen Vorhaben mag man trefflich streiten, was dem Gemeinwohl dient und was eher nicht. Bei der infrage stehenden Bebauung der Obstwiese ist die Sache hingegen eindeutig und klar: Sie dient dem Gemeinwohl, wenn sie so, wie sie ist, erhalten bleibt – und die Bäume sich weiter entwickeln dürfen. „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“, heißt es in Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Kein normaler Bürger könnte dieses Grundstück erwerben. Also sind einige doch gleicher als andere? Und Macht und Geld einiger weniger, vornehmlich auf der anderen Seite des Kanals, beugen das Recht? Es ist einfach nur empörend. Im Übrigen stand gerade der Kleekamp zum Verkauf, der sicher auch das eine oder andere Grundstück in äußerst bevorzugter Lage zu bieten gehabt hätte.

Wolfram Bach, Wolfsburg

Motor sitzt unter

der Heckhaube

Zu „Weiche Kurven im Schuhkasten“ vom 24. Mai:

An einer Stelle des schönen Artikels von Eva Hieber habe ich schmunzeln müssen: „Es sieht fast so aus, als sei die Motorhaube hochgeklappt.“ Die Autorin gehört wohl zu der jungen Generation, die den Käfer nur von außen kennt? Sonst wäre ihr aufgefallen, dass die Fronthaube geöffnet war, der Motor aber unter der Heckhaube sitzt...

Ekbert Seibertz, Wolfsburg

Vielen Dank,

Bruno Labbadia

Zum Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg:

Den Kindsköpfen, die sich an den Schmähgesängen gegen den Trainer des VfL Wolfsburg beteiligt haben, sei Folgendes ins Stammbuch geschrieben: Wir stiegen nicht ab, wir bleiben in der 1. Liga, denn wir haben ja Bruno Labbadia! Vielen Dank, Bruno!

Reinhard Pufahl, Fallersleben

Alternative zur ideenlosen CDU suchen

Zu „Die CDU Wolfsburg ist tot“ vom 22. Mai:

Herr Roth vergießt bittere Tränen ob des Zustandes seiner Partei, die ja nicht nur in Wolfsburg seit der sogenannten Stadtwerkeaffäre verheerend ist. Die fortlaufende Groko hier vor Ort fordert ebenfalls ihren Tribut. Statt zu jammern, kann sich jedes Unionsmitglied überlegen, ob es in Gestalt von FDP oder AfD eine echte Alternative zur ideenlosen CDU gibt.

Oliver Stumpf, Wolfsburg

Kioskbesitzer müssen mit Trauma leben

Zu „Landgericht Braunschweig verurteilt Getränkemarkt-Räuber zu 6 Jahren und 6 Monaten Haft“ vom 9. Mai:

Über den Sachverhalt und das Strafmaß kann man geteilter Meinung sein, aber den Artikel mit den Worten: „Wie er zurück in die Zelle (...) geführt wurde, blieben seine Angehörigen (...) zurück (...), kämpften mit den Tränen.“

zu beenden, ist eine Frechheit. Über die Getränkemarkt- und Kioskbesitzer, die ihr Geschäft selber aufgebaut haben und nun jede Stunde vor Ladenschluss im Trauma leben müssen, ob sie wieder geschlagen und ausgeraubt werden, haben Sie vergessen zu berichten.

Olaf Bechmann, Velpke