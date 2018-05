Frust mit dem Feiertag

Niedersachsen bekommt einen neuen gesetzlichen Feiertag. So hatte es Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schon im Wahlkampf versprochen, so setzt es die Große Koalition in Niedersachsen nun auch um. Das Thema ist populär. Dass in süddeutschen Ländern bis zu 13 Tage Feiertag sind, stößt vielen im...