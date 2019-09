Gretas Beifall ist unwichtig

Nein, die Kanzlerin wird keine Segeljacht besteigen und nach New York über die Wellen reiten. Anders als Greta fliegt Angela Merkel am kommenden Sonnabend „schamlos“ an Bord einer (hoffentlich funktionstüchtigen, kerosinbetankten Regierungsmaschine) über den Atlantik. Dort könnte es bei der...