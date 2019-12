No risk, no fun

Das Jahr 2019 endet mit satten Gewinnen an den Aktienmärkten. Das liegt vor allem an dem schwachen Vorjahr 2018. Der Dax startete niedrig – mit unter 11.000 Punkten – in das neue Jahr. Trotz Rückschlägen kletterte der Leitindex im Jahresverlauf auf knapp 13.400 Punkte. Das zeigt, dass die Märkte von einer Entspannung der weltwirtschaftlichen Lage ausgehen – von einer Befriedung des Handelsstreits, von einer positiven Lösung für den Brexit. Aber: Märkte können sich auch täuschen und zu viel Optimismus einpreisen. Ob das der Fall ist, bleibt die spannende Frage für das kommende Jahr.

Viele Privatanleger dürften ihre Verluste aus dem Jahr 2018 in diesem Jahr aber zumindest ausgeglichen haben. 2020 werden es die Aktienmärkte den Anlegern aber nicht ganz so einfach machen. Experten raten deshalb dazu, ruhig mal mutig zu sein, Risiken einzugehen, bei fallenden Kursen einzusteigen. Frei nach dem Motto: No risk, no fun – aber bitte nur mit dem Geld, das man übrig hat und im schlechtesten Fall entbehren kann.

Wer seinem Geld nicht dank Niedrigzins und Inflation beim Wertverlust zuschauen will, ist jedenfalls gut beraten, sich mit Aktienmärkten und Fonds vertraut zu machen. Zum Glück tun das auch immer mehr Bundesbürger: So besagt eine Studie des Deutschen Aktieninstituts vom März, dass die Zahl der Aktionäre innerhalb von vier Jahren auf 10,3 Millionen angestiegen ist. So viel waren es zuletzt 2007.