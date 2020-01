Türkis-Grün ist eine Frischzellenkur für die unter Ermüdungserscheinungen leidende Parteienlandschaft – nicht nur in Österreich. Einige Vorhaben der neuen Koalition in Wien lassen jedenfalls aufhorchen. So könnte ein günstiger öffentlicher Nahverkehr auch andernorts neue Impulse für den Klimaschutz bringen. Die geplante Senkung der Einkommensteuer für Arbeitnehmer ist ein bedeutender Wachstumsanreiz.

Doch so interessant das Polit-Labor Österreich derzeit wirkt: Leicht wird das Experiment des alten und neuen Kanzlers Sebastian Kurz nicht. Die große Herausforderung besteht darin, ein gemeinsames Projekt vorzustellen, in dem sich auch die Kernwähler beider Parteien wiederfinden. Kurz baut weiter auf eine stark kontrollierte Migration. Die Einführung einer vorbeugenden Sicherungshaft für „Gefährder“ sowie die Ausweitung des Kopftuchverbots auf Schulen für Mädchen bis 14 Jahre zählen dazu. Das ist für viele Grüne eine Zumutung.

Der Juniorpartner kann allerdings mit einer höheren CO 2 -Bepreisung punkten, die jedoch noch in Gesetzesform gegossen werden muss. Hinzu kommt ein „Superministerium“ für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Verkehr, Innovation und Technologie. Darin steckt erheblicher Gestaltungsspielraum für die Grünen. Manch einen in der mittelstandsfreundlichen Klientel der ÖVP dürfte dies vor den Kopf stoßen. Österreich steht ein spannender Polit-Spagat zwischen Marktwirtschaft und Ökologie bevor.

Ist die bevorstehende Amtszeit Kurz-II mit Türkis-Grün ein Vorbild für Deutschland? Es gibt jedenfalls Parallelen. Auch hierzulande gibt es ein Grundbedürfnis nach politischer Erneuerung. Die Vielzahl bunter Bündnisse auf Länderebene – von „Kenia“ bis „Jamaika“ – unterstreicht diesen Trend. Etliche werden demnächst gespannt auf die Alpenrepublik schauen.