So geht Empörungsdemokratie

„Ich habe auch meine Stunden der Empörung, aber ich verstecke sie, weil ohnmächtige Empörung lächerlich ist.“

Johann Nepomuk Nestroy,

österr. Dramatiker (1801-1862)

Am Neujahrsmorgen musste ich auf dem Weg zur Redaktion tanken. An der Kasse zahlte gerade ein junger Mann, der sich ein Brötchen gekauft hatte. „Wollen Sie den Bon mitnehmen“?, fragte die Kassiererin an Tag Eins mit Bon-Pflicht. „Damit könn’ se die SPD-Zentrale anzünden. Und die Grünen gleich mit“, grummelte der Mann und ging.

Diese Episode vom Ende einer langen Silvesternacht mag banal klingen. Doch steht die Aussage des Brötchenkäufers nicht für ein generelles Problem? Bei allem verständlichen Ärger über unnötigen Müll und Bürokratie – wegen eines Kassenzettels gleich Feuer legen?

In Wolfsburg-Westhagen haben Randalierer in der Silvesternacht tatsächlich Feuer gelegt. Sie zertrümmerten Fensterscheiben am Schulzentrum und zündeten Knaller in einen Klassenraum. Als Feuerwehr und Polizei anrückten, attackierten sie die Einsatzkräfte mit – wahrscheinlich illegalen – Böllern und aus Schreckschusswaffen. Den Krawall, der alles andere als ein Lausbubenstreich war, filmten die Täter mit ihren Smartphones. Im Internet kursieren Videos, die angeblich die Randale zeigen sollen. Sie wurden offenbar von einem „Yusuf“ und einem „Khaled“ aufgenommen. Ein junger Mann brüllt „Yallah“, was auf arabisch so viel wie „Los geht’s“ bedeutet. Die Wolfsburger Polizei prüft die Echtheit des Materials.

Als wären Vandalismus und Gewalt gegen Einsatzkräfte nicht übel genug, mobilisiert so ein Vorfall gleich die Geiferer am rechten Rand. Unter dem Youtube-Video, das angeblich in Westhagen entstanden sein soll und durch den rechtsextremen Blog „Politically Incorrect“ verbreitet wird, heißt es: „Unsere wertvollen und allseits geschätzten Mitbürger bei der Arbeit“. Oder: „Ihr Schwachmaten-Gutmenschen – das wird noch sehr lustig (bzw. sehr blutig)!“ Die Blogger haben das Video unter die Überschrift „Mit ,Allah’-Rufen Böller und Raketen ins Gymnasium Wolfsburg“ gestellt. Darunter steht: „Die Sehnsucht mancher moslemischer Migranten nach Chaos und Verwüstung.“

Was ist da los in unserer Gesellschaft? Denn längst nicht nur Blogger vom rechten Rand grenzen aus und schüren Ängste. Nicht nur jugendliche Randalierer greifen Einsatzkräfte und Helfer an.

Symptomatisch für den Zustand unserer Streitkultur wirkt da die Posse um einen – sicherlich nicht besonders gelungenen – Satirebeitrag des Radiosenders WDR 2. Ein Dortmunder Kinderchor sang einen umgedichteten Text des Kinderliedes „Unsere Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“. Darin wurde die PS-süchtige Großmutter als „alte Umweltsau“ bezeichnet. Auch billiges Discounterfleisch und Kreuzfahrten wurden thematisiert – und schwups schwappte eine Welle der Empörung über Europas größte Rundfunkanstalt. Mehr als 36.000 Kommentare gab es bis gestern Nachmittag auf der Facebookseite von WDR 2.

Viele Kommentatoren setzen sich argumentativ und respektvoll mit dem satirisch gemeinten Beitrag auseinander. Dies gilt auch fast ausnahmslos für die vielen Leserbriefschreiber, die sich zu diesem Thema an unsere Redaktion wandten. Doch gerade in der rechten Ecke scheinen viele nur auf #omagate gewartet zu haben. Sie leerten auf Facebook und anderswo sogleich Eimer voller verbalen Unrats aus und ätzten gegen die „links-grün-versifften Systemmedien“. Die vom Verfassungsschutz NRW als rechtsextrem eingestufte „Bruderschaft Deutschland“ demonstrierte vor dem Kölner WDR-Hochhaus, Mitarbeiter des Senders erhielten inzwischen Morddrohungen.

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen erkennt in #omagate die Mechanismen einer Empörungsdemokratie im digitalen Zeitalter. Empörung über die Empörung der jeweils anderen Seite werde darin zum Normalfall. Eine wirklich wichtige Frage werde nicht mehr nüchtern-rational, sondern nur noch emotional-empört diskutiert.

Tatsächlich streiten wir bei #omagate nur vordergründig über eine missglückte Satire. In Wirklichkeit geht es um die große Frage, wie Klimaschutz sozialverträglich organisiert werden kann, ohne die Gesellschaft zu spalten. Die Analyse des Medienwissenschaftlers zeigt somit ein Grunddilemma der Demokratie. Verläuft der politische Diskurs nüchtern, interessiert er viele Bürger nicht. Verläuft er aber emotional, wird er häufig der Komplexität der Probleme nicht gerecht.

Gibt es in der digitalen Welt, die so viele Kanäle für die Empörten bietet, überhaupt noch Hoffnung für eine Debattenkultur, die uns gesellschaftlich weiterbringt? Sicher sollten wir Journalisten im Jahr 2020 besonders kritisch hinterfragen, was wirklich relevant ist. Ist es die Randale verrohter Jugendlicher in Westhagen – oder sind es die vielschichtigen Probleme an einem sozialen Brennpunkt? Ist es die Verunglimpfung von Senioren als „Umweltsau“ – oder sind es die Wirkungen der Klimapolitik auf jeden einzelnen von uns?

Immerhin: Inzwischen bemühen sich WDR-Intendant Tom Buhrow und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), den wahren Kern hinter #omagate herauszuschälen. In der aktuellen Ausgabe des „Spiegel“ erklärt Buhrow, der WDR habe den Videoclip nach einem Tag gelöscht, weil sich Senioren und Enkelkinder zu Hunderten am Telefon beschwert hätten. Man sei nicht vor einer Kampagne aus dem rechtsextremen Lager eingeknickt, sondern müsse die Empfindungen so vieler Zuschauer respektieren. Über alldem schwebe die Frage, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt gelinge, wenn ein kleines Video so spalten könne.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Laschet. In einem Gastbeitrag für die „Zeit“ schreibt er: „Mir machen das Schüren von Konflikten und das Ausspielen von Gruppen, die sich gegenseitig hochschaukeln, schon lange Sorgen. Jung gegen Alt, Städter gegen Landbewohner, Menschen, deren Familien schon lange hier leben, gegen die, die zugewandert oder geflohen sind. Wir brauchen eine neue Fairness.“

Dem ist nichts hinzuzufügen – höchstens noch der Hinweis auf die Aktion unserer Zeitung:

#seidnettzueinander