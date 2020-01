Wertvolle Geschichte

Die umfassende Sanierung des Braunschweigischen Landesmuseums ist Segen, zugleich aber auch ein klein wenig Fluch für Direktorin Heike Pöppelmann und ihr Team. Sechs Jahre werden die Umbauarbeiten im 200 Jahre alten Vieweghaus und damit die Schließzeit des Museums nach derzeitiger Planung dauern. Erfahrungen mit der Sanierung historischer Gebäude, zuletzt etwa des Herzog-Anton-Ulrich-Museums, zeigen: Oft währt es länger als gedacht.

Da sind Kreativität und Ausdauer gefordert, um mit Sonderausstellungen an Ausweichorten das Interesse am Museum und seinen Inhalten wachzuhalten. Die rührige Direktorin Pöppelmann ist vielleicht genau die richtige Persönlichkeit für diese Herausforderung.

Grundsätzlich sind die stattlichen 54 Millionen Euro, die Kulturminister Björn Thümler und die rot-schwarze Landesregierung in das historische Museumsgebäude investieren wollen, natürlich eine tolle Sache, auch für die Stadt. Sie fließen in einen prägenden Bau im Herzen Braunschweigs.

Vor allem aber bedeutet die Sanierung eine große Chance, den nicht ganz leicht vermittelbaren Kerninhalt des Museums – die Geschichte des nicht mehr existenten Herzogtums und Landes Braunschweig – künftig so attraktiv zu präsentieren, dass sie auch Menschen fesselt, die der Regionalhistorie sonst eher fern stehen. In der Schule spielt das Thema ja kaum eine Rolle. Das Wissen um ihre Wurzeln kann Menschen aber gerade in globalisierten Zeiten Halt und Orientierung geben.