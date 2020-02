Amazon an der A2

Dass sich ein Global Player wie Amazon für den Standort Helmstedt interessiert, ist kein Zufall. Die Lage des neuen Gewerbegebietes Barmke direkt an der Autobahn 2 ist vorzüglich geeignet für das Logistikgeschäft – selbst in ganz großem Stil. Fläche ist ausreichend vorhanden, und Amazon braucht jede Menge Platz für seine Logistikzentren. Die Hallen sind einige hundert Meter lang und breit, die Lieferfahrzeuge brauchen Standflächen und Zufahrtswege, und für 1000 Mitarbeiter wird entsprechender Parkraum benötigt. Hinzu kommt, dass der Arbeitsmarkt weder im Kreis Helmstedt noch im benachbarten Sachsen-Anhalt leergefegt ist. Ungelernte Kräfte, die Amazon für die fortlaufende Verteilarbeit an den Paket-Bändern braucht, sind in größerer Zahl verfügbar. Dass die Aussicht auf eine Ansiedlung dieser Größenordnung nicht ungeteilten Jubel auslöst, liegt an der Art und Weise, wie der E-Commerce-Riese agiert. Die Arbeitsbedingungen bei Amazon und das Thema Interessenvertretung der Mitarbeiter haben immer wieder Anlass zur Kritik von Gewerkschaftsseite und zu negativen Schlagzeilen in den Medien geliefert. Außerdem ist das ungebremste Wachstum des Online-Händlers, der den Alltag von immer mehr Menschen und die Entwicklung von immer mehr Branchen beeinflusst, in seinen Folgen nicht zu unterschätzen. Erwägungen, die an jedem potenziellen Amazon-Standort in den Hintergrund treten, wenn es um neue Jobs geht. Darauf baut der Riese bei seiner Expansionsstrategie.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder