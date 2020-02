Die CDU muss handeln

Nun also doch: Ein schneller Sonderparteitag, Kampfkandidatur um den Parteivorsitz. Friedrich Merz und Norbert Röttgen werden auf jeden Fall gegeneinander antreten. Ob noch jemand antritt, wird sich sehr schnell klären. Die CDU bekennt jetzt Farbe. Zu Recht. Die Partei kann es sich nach dem Debakel in Thüringen und der Wahlklatsche in Hamburg nicht leisten, ihr Führungsproblem länger mit sich herumzutragen. Die scheidende CDU-Chefin tut gut daran, die Nachfolge schnell zu regeln. Ihr sind die Fäden zuletzt aus der Hand geglitten, sie verfügt nicht mehr über viel Autorität in der Partei. Sie hat auch keine Lust mehr : AKK machte am Montag in den Gremien ihrer Partei sehr deutlich, was sie vom Umgang miteinander hält: nämlich nichts.

Doch es braucht Führung und einen klaren Kurs in und für die CDU. Jeder weitere Tag der Ungewissheit bedeutet Spekulationen – was nicht nur die Personen, sondern auch die Ämter beschädigt. So sind sowohl der Parteivorsitz, aber auch die Führung der Fraktion oder Ministerposten nichts, was auf dem Basar ausgehandelt werden sollte. Die von Teilen in der Partei propagierte Teamlösung war von Anfang an Makulatur. Nur eine Doppelspitze wäre ein echtes Team. Doch das taugt für die CDU nicht. Es sollte eine zentrale Führungsfigur geben – wenn diese starke Stellvertreter bekommt, umso besser. Es ist gut, dass der Wettbewerb um den Parteivorsitz nun in Gang kommt : rhetorischer Wettkampf. Abstimmung. Sieg oder Niederlage. Fertig. Die Profile der möglichen Kandidaten sind hinlänglich bekannt. Mit langwierigen Vorstellungsrunden sollte sich die Partei nicht mehr aufhalten. Der Zeitpunkt der Verkündung einer Kanzlerkandidatur? Ist erst mal egal. Ein überzeugender CDU-Chef wäre der natürliche Kandidat – auch wenn die CSU schlucken müsste.