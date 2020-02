Setzt euch zusammen!

Die Gewerbegebiete werden auch in Zukunft in unserer Region sprießen. Davon geht eine Hamburger Unternehmensberatung in ihrem Konzept für den Regionalverband Großraum Braunschweig aus. Weitere 1000 Hektar werden in den nächsten 15 Jahren benötigt.

Das ist eine gute Nachricht. Denn das zeigt, dass der Raum zwischen Harz und Heide auf Unternehmen anziehend wirkt. Das schafft Arbeitsplätze, das schafft Wachstum, erhöht die Kaufkraft und somit den Wohlstand. Das wird auch dafür sorgen, dass die Region unabhängiger vom Riesen Volkswagen wird.

Und doch haben die Entscheider viel Arbeit vor sich. Denn was die Studie auch zeigt: Es gibt zwar auf dem Papier mehr als 1500 Hektar an möglichen Flächen. Doch diese sind sehr ungleich verteilt. Der Landkreis Helmstedt alleine verfügt über ein Drittel der potenziellen Flächen. Es wird mehr Zusammenarbeit unter den Kommunen geben müssen. Das hat aber schon im Falle Braunschweigs und Salzgitters vor anderthalb Jahren nicht geklappt.

Einen Wucher mit der Fläche soll es nicht geben. Dafür will der Regionalverband sorgen. Er hat ein Konzept aus einem Guss vorgelegt. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Landkreise, Städte und Gemeinden sich des Konzepts annehmen. Der Regionalverband hat schon im Vorfeld versucht, möglichst viele Akteure in den Prozess einzubinden. Eine Erfolgsgarantie ist das nicht. Am Ende entscheiden die Kommunen über ihre Flächen.