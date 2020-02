Limit ist keine Lösung

Dicker Verkehr, unübersichtliche Baustellen, dazu Drängler und Raser: Die Fahrt auf der A2 kann Stress pur sein. Nur logisch, dass bei der Debatte um Tempo 130 auf Autobahnen die Ost-West-Achse ins Spiel kommt.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, ein Gegner eines allgemeinen Tempolimits, verpackt den Feldversuch in eine großangelegte Studie zum autonomen Fahren. Scheuer will nicht als ein Ewiggestriger Marke „Freie Fahrt für freie Bürger“ dastehen. Über den seit jeher schlichten Slogan ist die Zeit sehr deutlich hinweggegangen. Die Frage aber, was pauschale Verbote bringen, bleibt aktuell. Auch wenn man die Debatte nicht als urdeutschen Glaubenskampf betreiben sollte. Schon die Vielzahl der Gefahrenquellen zeigt, dass die große Keule 130 kein Allheilmittel sein kann. Das Limit hilft zum Beispiel nicht gegen Gefahrenstellen, an denen schon jetzt niedrigere Geschwindigkeiten vorgeschrieben sind. Und mag Tempo 130 zu Spitzenzeiten den Verkehr durchaus entspannter und ein Stück sicherer machen, ist es bei wenig Verkehr und trockenen Straßen überflüssig - außer man will Volkserziehung betreiben. Was Schadstoffe angeht, schaden auch Beschleunigen, Stau und falscher Gang erheblich. Statt eines pauschalen Limits, dem viele einträgliche Radaranlagen folgen werden, heißt die Lösung also eher: Führerscheinentzug für Kamikaze-Fahrer, bessere Baustellen und wo immer geboten flexible Tempolimits. Die Studie könnte bei zeitgemäßen Lösungen helfen.