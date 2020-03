Die blöde Eva

Nein, das ist kein spezielles Problemchen im Elfenbeinturm. Wenn Felix Klein, der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, die TU Braunschweig in scharfen Worten kritisiert, dann droht der Ruf der Uni Schaden zu nehmen. Klein stört sich an dem in Wolfenbüttel geplanten Vortrag eines TU-Historikers über Hitlers Geliebte und lässt sich wie folgt zitieren: „Dass die Universität in einer Vortragsreihe über bedeutende Frauen völlig unkommentiert auch Eva Braun in die Liste aufgenommen hat, ist völlig unverständlich und geschichtsvergessen.“

Dieser Einspruch des Bundesbeauftragten ist so übereifrig wie oberflächlich. Das Etikett „Bedeutende Frauen“ trägt die Reihe gar nicht. Stattdessen heißt sie „Weltgeschichte weiblich“ und umfasst auch Vorträge über andere ideologisch angreifbare Frauen. So behandelte einer die Philosophen-Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche, die ja nicht nur Ideen ihres Bruders posthum in Richtung Faschismus verfälscht hat, sondern es auch ratsam fand, seinen Spazierstock Adolf Hitler zu schenken.

Im Ernst: Wäre es nicht geradezu schmerzhaft naiv, das Streben nach mehr Aufmerksamkeit für die Rolle von Frauen in der Geschichte an die Bedingung zu knüpfen, dass es dann aber nur um kluge und wackere Streiterinnen gegen männliche Untaten gehen darf?

Das wahre Problem der Wolfenbütteler Ankündigung ist eh ein anderes. Der Vortragstitel „’…ich, die Geliebte des größten Mannes Deutschlands und der Erde’“ setzt voraus, dass man ihn sogleich und nur als Motto Eva Brauns versteht, dass man die Distanz des Referenten zur blind-blöden Hitler-Gefolgschaft (nicht nur) Eva Brauns gleich mitliest. So gesehen ist der Titel ungeschickt. Aber doch nicht skandalös! Die Idee, hier hätten sich ein Historiker oder gar die ganze TU der Schwärmerei für den Jahrhundert-Verbrecher und apokalyptischen Psychopathen hingeben wollen, ist – ohne Kenntnis des Vortragsinhalts – reine Unterstellung. Wohlfeil. Und gemein.