Windkraft spaltet

Was die einen als transparenten Prozess werten, bringt die anderen vor Wut auf die Zinnen: Die Genehmigung neuer Windkraftflächen durch das Amt für regionale Landesentwicklung bedeutet grünes Licht für den geplanten Bau von rund 200 neuen Windrädern in unserer Region. Das ist die Theorie. Allerdings machen die Reaktionen auf die Entscheidung nur begrenzt Hoffnung, dass die für die Energiewende nötigen Windräder auch bald gebaut werden können. Vermutlich wird das schon jetzt ausufernd lange Verfahren durch Gerichtsklagen weiter in die Länge gezogen.

Wenn eine Landwirtin als Sprecherin einer Bürgerinitiative nach einer achtjährigen Planungs- und Prüfungsphase immer noch von einer „politischen gewollten Entscheidung“ und der „Umzingelung durch die Windkraft“ spricht, schürt das nicht den Glauben an einen ausreichenden Dialog der politisch Verantwortlichen mit denen, die mit den baulichen Veränderungen vor ihrer Haustür leben müssen. Und wenn ein Bürgermeister einer Gemeinde, die letztlich für die Baugenehmigung zuständig ist, den Vorwurf des Wortbruchs erhebt, ist das keine Kleinigkeit.

Der Roman „Unterleuten“ von Juli Zeh beschreibt sehr genau, was im Kleinen passiert, wenn die große Politik in ein Dorf einfällt. Sie beschreibt den Bau von Windrädern als Symbol der Spaltung. Die einen erhoffen sich Wohlstand, die anderen Rendite, die nächsten sehen den Naturschutz, wiederum andere die Energiewende gefährdet – politische Linien verlaufen in Wildwestmanier, Einstellungen werden über Bord geworfen. Manchmal bildet so ein Roman die Realität erschreckend gut ab.