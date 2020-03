Coronas Rache

Unwissenheit ist unerträglich. Fragen Sie mal jemanden, der zwar weiß, dass er krank ist, aber nicht weiß, was es ist, nach seinen Gefühlen. Und wenn dann auch noch der Arzt am Krankenbett mit den Schultern zuckt, ist das Gefühl der Ohnmacht schier grenzenlos. Die Diagnose verändert alles. Zu wissen, woran man ist, kann sehr beruhigend wirken. So erhält man zumindest das Gefühl, in ein Fass zu schauen, das wenigstens einen Boden besitzt.

Was das mit Corona zu tun hat? Viel! Denn es gibt gefühlt immer mehr und immer neue Fragen, die zur Klärung anstehen. Selbst die angesehensten Fachleute machen aus ihrem Unwissen keinen Hehl. Sie stellen Vermutungen an, obwohl ihr Berufsethos den Beweis über und vor jede Aussage stellt. Der Versuch der Wissenschaft, sich den eigenen Fragen rational zu nähern, wird von einer immer nervöser geführten öffentlichen Debatte förmlich verschluckt.

Die Transparenz in der Kommunikation auf der einen und die Offenheit des Ausgangs auf der anderen Seite sind vermutlich die Gründe, warum Menschen aktuell zu Übersprunghandlungen neigen. Wie anders ist es zu erklären, dass man sich mit Konserven, Klopapier und tonnenweise Desinfektionsmittel eindeckt? Man will vorbereitet sein auf alles, was da kommen mag. Es sind unruhige Zeiten, politische Gewissheiten lösen sich auf. Das Unwissen über Corona befeuert ein gesellschaftliches Gefühl, das mit Unbehagen noch euphemistisch beschrieben ist. Wir müssen uns abregen, zumindest es versuchen. Auch im Sinne unserer Gesundheit.