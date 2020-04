Es geht nur gemeinsam

„Nach Ostern“ war das geflügelte Wort der vergangenen Wochen. „Nach Ostern“ werde klar sein, ob die Krankenhäuser einem möglichen Ansturm an schwer kranken Patienten gewachsen sind. Nun ist es „nach Ostern“. Und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die sechzehn Ministerpräsidenten mussten die Quadratur des Kreises lösen. Denn es ist kompliziert. Die Pandemie ist in Deutschland – Stand heute – medizinisch noch nicht unter Kontrolle. Zwar steht das Land mit Blick auf schwere Erkrankungen und Todesfälle im Vergleich gut da. Doch vorbei oder gar besiegt ist das Virus bei Weitem nicht – die Zahl der Infizierten steigt auch in Deutschland, täglich sterben Menschen an den Folgen der Viruserkrankung. Es gibt nach wie vor kein Medikament, das schwere Verläufe abmildert, ein Impfstoff ist noch in weiter Ferne. Doch die Menschen werden unruhig, stellen die harten Maßnahmen zunehmend infrage. Die Sehnsucht nach dem „normalen“ Leben und auch die Sorge um die Wirtschaft steigt. Verbote auszusprechen ist deutlich leichter, als diese wieder zurückzunehmen.

Es musste einen politischen Willen zur Einigkeit geben, allen Eitelkeiten und regionalen Befindlichkeiten zum Trotz. Bund und Länder haben am Mittwoch geliefert. Ein abgestuftes Vorgehen mit unterschiedlichen Schwerpunkten ist in Ordnung – ein grundlegendes Zerwürfnis zwischen Bund und Ländern oder den Bundesländern untereinander wäre fatal gewesen. Die Einigung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten ist ein klassischer Kompromiss. Das Land tastet sich zurück Richtung Normalität – dieses Signal war vor allem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wichtig. Allerdings sehr langsam, die medizinische Entwicklung im Blick. Das lag Bayerns Regierungschef Markus Söder am Herzen. Es ist ein guter Kompromiss – für ganz Deutschland.