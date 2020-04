Städte in der Klemme

Den Städten und Gemeinden brechen in der Corona-Krise die Einnahmen weg – und zwar drastisch. Firmen verlangen Gewerbesteuer zurück und werden mittelfristig auch weniger bezahlen. Außerdem wird durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit der Anteil, den die Kommunen von der Einkommensteuer der Bürger kassieren, weniger. Es treibt umgekehrt die Sozialabgaben sogar. Zu allem Überfluss brechen Städten und Gemeinden auch noch Einnahmen weg, weil Zoos, Kitas, Bäder oder Theater geschlossen sind und kaum noch jemand mit dem Bus oder der Straßenbahn fährt. Die Fixkosten für das Personal bleiben aber bestehen.

Es kommt für die Städte und Gemeinden in Niedersachsen und der Region also ziemlich dicke. Das volle Ausmaß wird sich erst in Monaten zeigen. Ein erster Fingerzeig wird der 15. Mai sein. Dann müssen Firmen die nächste Rate ihrer Gewerbesteuer-Vorauszahlung an ihre Kommune zahlen.

In Niedersachsen rechnen sich Kämmerer die Finger wund. Es sind Kommunen, die den Löwenanteil staatlichen Handelns leisten. Sie sind vor Ort: in Gesundheitsämtern, kommunalen Kliniken und Pflegeeinrichtungen etwa. Bund und Länder haben jahrelang Überschüsse verzeichnet. Der Appell von Salzgitters OB Frank Klingebiel ist richtig. Der Vizepräsident des niedersächsischen Städtetages fordert wie für die Wirtschaft nun auch einen Rettungsschirm für Kommunen. Damit Städten und Gemeinden in der Corona-Krise nicht die Luft ausgeht.