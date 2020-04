Sind wir wirklich so gut?

Es gibt einen Satz, den man derzeit oft hört: „Ich bin so froh, in Deutschland zu leben“. Tatsächlich zeigt die Pandemie: Gesellschaft und Staat sind gut aufgestellt. Der föderale, demokratische Staat handelt umsichtig und verantwortungsvoll. Das Gesundheitswesen funktioniert, die Gesellschaft ist solidarisch.

Es ist wichtig, das zu betonen, wenn man sich dennoch die Frage stellt: Reicht das alles? Es ist erschreckend, was die repräsentative Umfrage in allen G7-Staaten zutage gefördert hat. Demnach wissen die Deutschen am wenigsten über die gefährliche Krankheit. Sie sehen die Maßnahmen zur Eindämmung am kritischsten und setzen sie auch am schlechtesten um. Es ist schlimm, dass sogar bei einem Thema wie dem Händewaschen die Befragten eklatantes Fehlverhalten zugeben müssen.

Und auch wenn Deutschland im Ranking in der Effizienz der Corona-Bekämpfung Platz 2 einnimmt, ist konstruktive Selbstkritik geboten. Denn es ist nicht alles so gut, wie es scheint. Man weiß jetzt, dass Schutzmasken vor Infektion schützen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass wider besseres Wissen vom Tragen der Masken abgeraten wurde, weil die Beschaffung vernachlässigt wurde. Nun gibt es zwar den Appell, diesen Schutz zu tragen, aber kaum taugliche Masken zu kaufen. Das ist ein schweres Versäumnis und muss zu Konsequenzen führen.

Und trotz aller Erfolge muss immer auch die Frage nach der politischen Klugheit erlaubt sein. Ist der Baumarkt angesichts einer tödlichen Pandemie wirklich wichtiger als eine Kirche? Helfen Schlagbäume in Europa gegen das Virus? Man kann solche Fragen als Genörgel abtun. Aber man kann auch versuchen, sie ernsthaft zu beantworten. Es gibt immer einen noch besseren Weg. Es lohnt sich, ihn selbstkritisch immer wieder aufs Neue zu suchen.