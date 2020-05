Nur Zuschüsse helfen

Als Kunde eines Reiseunternehmens oder als Gast eines Restaurants kann man in Corona-Zeiten – auch wenn es schwer fällt – leicht mal auf eine Urlaubsreise oder ein gemütliches Essen verzichten. Man spart dabei sogar Geld. Aber die Unternehmen, die die Reisen buchen oder die das Essen zubereiten, diese Firmen sind in ihrer Existenz bedroht. Und das sind oft Unternehmen des Mittelstandes, also mit 11 bis 249 Mitarbeiter, die Deutschland mitaufgebaut haben und nun selbst Hilfe brauchen.

Klar, es gibt es auch für diese Unternehmen und speziell für die Firmen aus der arg gebeutelten Tourismus- und Gastronomiebranche staatliche Unterstützung in Form von Kurzarbeitergeld und Krediten. Doch das reicht nicht aus. Selbst Kredite mit bis zu drei Prozent Zinsen sind in der margenschwachen Touristik nur schwer rückzahlbar, wenn plötzlich alle Einnahmen wegbrechen. Zur Kompensation der Einnahmeausfälle brauchen diese Unternehmen direkte staatliche Zuwendungen. Ansonsten stehen sie vor dem Aus.

Und – was noch wichtiger ist – sie benötigen eine Perspektive, einen Stufenplan, wie sie ihre Geschäftstätigkeit wieder aufnehmen können. Mit einer Busdemo in Wolfenbüttel hat der Mittelstand auf seine missliche Lage aufmerksam gemacht. Nun ist die Politik gefragt. Benötigt wird ein Hilfsfonds für den Mittelstand, der das Herz der deutschen Wirtschaft bildet. Denn ohne ein gut schlagendes Herz kann unsere Wirtschaft nicht überleben.