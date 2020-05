Fußball gehört dazu

Es ist keine einfache Entscheidung, die die Politik heute treffen muss. Gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im deutschen Profi-Fußball gibt es durchaus nachvollziehbare Gründe. Muss das unbedingt sein, lautet eine der vielen Fragen, die sich stellen. Lassen sich Corona-Infektionen ausschließen, eine andere. Die Antwort auf beide Fragen heißt: nein.

Natürlich muss es nicht unbedingt sein, dass die Fußballer mit den Millionengehältern wieder ihrem Broterwerb nachgehen. Die können ihre Einkommenseinbußen durchaus noch etwas länger verkraften. Ein paar Klubs wird es bei einer längeren Pause wohl dahinraffen. Aber was ist das schon im Vergleich zu den anderen gravierenden Folgen, die durch die Einschränkungen wegen Corona drohen, mag mancher denken. Dabei wird vergessen, dass an die Auftritte der Fußball-Stars auch ein paar Jobs gekoppelt sind, die nicht mit einem Gehalt, das für Villa und Luxusjacht reicht, entlohnt werden. Es ist auch klar, dass sich das Risiko, dass sich Spieler, Trainer oder Betreuer gegenseitig anstecken, durch das Hygiene-Konzept der Deutschen Fußball-Liga nur reduzieren, aber nicht ausschließen lässt.

Aber so ist es doch leider mit allen Lockerungen, auf die wir im Moment alle hoffen und vor denen wir uns gleichzeitig fürchten. Auch auf Spielplätze, Restaurants, Theaterbesuche oder sogar Schulen und Kindertagesstätten lässt sich im Notfall noch länger verzichten. Jede dieser Lockerungen birgt ein gewisses Risiko, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder ansteigt. Trotzdem ringen wir als Gesellschaft um jeden einzelnen dieser Schritte – zu Recht. Denn schön und wichtig wäre es schon, wenn wir Stück für Stück unser altes Leben oder zumindest einen Teil davon wiedererlangen können. Und Fußball gehört nun einmal dazu.

Für viele mag er eine geringere Priorität besitzen als andere Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Auch ich würde die Jagd nach dem Ball nicht ganz oben auf die Liste setzen. Aber das tut die Politik ebenfalls nicht. Sie wägt auch in diesem Fall durchaus ab, ob ein Wiedereinstieg vertretbar ist, ob der gesellschaftliche Wert dem Risiko angemessen ist. Dabei stehen – unabhängig von wirtschaftlichen Interessen – als Pluspunkte auf der Seite des Sports, dass er eine große integrative Kraft besitzt und dass er gerade in diesen Zeiten Zerstreuung und Ablenkung bringt, die viele sicherlich begrüßen würden. Dass der Ball in der Bundesliga wieder rollt, würde auch ein Signal an die vielen jungen Fußballer in Deutschland sein, die seit Wochen nicht mehr mit ihren Freunden kicken dürfen. Seht her, irgendwann ist Fußballspielen doch wieder möglich. Denn wenn in den nächsten Wochen nicht die verhältnismäßig kleine Zahl Bundesliga-Stars unter strengen Hygieneregeln und Kontrollmechanismen wieder den Spielbetrieb aufnehmen können, wie sollen dann die Millionen Hobbyfußballer in ein paar Monaten wieder mit ihrem Sport anfangen. Dann ließen sich eigentlich jetzt schon Fußball und damit viele andere Sportarten verbieten bis ein Impfstoff gegen Corona gefunden wird. Das kann dauern, wenn es schlecht läuft zwei oder drei Jahre. Das wäre der Todesstoß für viele gemeinnützige Sportvereine.

Also können wir die Diskussion über den Wiedereinstieg ins Fußball-Geschäft auch jetzt führen, selber wenn sie schwierig ist. Aber viel einfacher wird es wohl erst einmal nicht werden. Und natürlich lassen Videos wie das des Berliners Salomon Kalou Zweifel aufkommen. Aber wenn wir uns nur von unseren Zweifeln leiten lassen, dann hat das Virus schon gewonnen.