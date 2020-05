Bravo, Salzgitter

Für viele ältere Menschen und ihre Angehörigen geht eine furchtbare Zeit zu Ende. Endlich dürfen sich Familienangehörige in Senioreneinrichtungen wieder sehen. Wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen ist das nur unter Einschränkungen möglich. Aber was für eine Erleichterung muss es für betagte Kinder und ihre Kinder sein! Welche Bereicherung ist es für die Alten, die nun seit Wochen auf jeden Kontakt mit der Außenwelt verzichten mussten! Die Mitarbeiter der Heime haben Großartiges geleistet, damit aus der Kontaktsperre nicht Isolation und Einsamkeit wurden.

Nirgendwo anders zeigt sich der Verzicht unbarmherziger, den die Corona-Abwehr der ganzen Gesellschaft abverlangt. Zugleich ist in keinem anderen Fall die Begründung überzeugender, warum besondere Vorsicht nötig ist. Selbst die hartnäckigsten Zweifler an der Richtigkeit der Corona-Einschränkungen werden zugeben müssen, dass das Virus für alte Menschen konkrete Gefahr bedeutet, besonders solche mit schwacher Gesundheit. Die Todesfälle in Seniorenheimen, wir denken an das Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim, sind eine dramatische Mahnung.

Viel wird jetzt davon abhängen, wie gut die Hygienekonzepte umgesetzt werden. Sie sind die Voraussetzung für die Besuchsmöglichkeit. Und es muss sichergestellt sein, dass Infektionen schnell erkannt und eingedämmt werden. Wenn es einen Bereich gibt, in dem Corona-Reihentests sinnvoll sind, dann sind es die Seniorenheime. Umsteuern tut not – diese Erkenntnis wird sich hoffentlich durchsetzen.

Man kann sich vorstellen, unter welchem Druck ein Pfleger steht, wenn er nicht ausschließen kann, dass er infiziert ist und die Senioren so einer großen Gefahr aussetzt. Das Argument der Kosten zieht nicht mehr, wenn es um Menschenleben geht. Die Stadt Salzgitter geht bei den Tests jetzt mit gutem Beispiel voran. Bravo!